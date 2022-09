Land Back! Simpele indigenous eisen aan de VS en Canada

Ik had het even gemist – maar er bestaat al sinds 2016 een campagne die teruggave van gestolen land in de VS en Canada eist. Land Back, inderdaad. Met een keurig wiki-artikel.

Iedereen kent de enorme stenen koppen van de vier presidenten op Mount Rushmore in South-Dakota. Die plek stond bij het inheemse Lakota-volk aanvankelijk bekend als Six Grandfathers. De berg en het gebied eromheen waren heilig voor hen, en ze hebben die ook nooit afgestaan.

Generaal Custer vond in 1874 goud in de nabije Black Hills, en zo kwam er goudkoorts. De ‘Amerikanen’ versloegen vervolgens de indigenous – die zich nooit bij de nederlaag of grondroof hebben neergelegd. Dit is maar één voorbeeld uit honderden, mogelijk duizenden, in de VS en Canada. Daar heeft de Toronto Metropolitan University nu een indigenous instituut, het Yellowhead Institute.

Er loopt nu in Canada een proces van een projectontwikkelaar. Die wil dat de ‘krakers’ op een indigenous terrein, een park aangeduid als ‘Land Back Lane’, verdwijnen. Dat bevindt zich in het dorp Caledonia in Ontario. Maar een hogere rechter in Ontario had in december al geoordeeld dat hun verwijdering niet mocht. De zaak diende gisteren, maar de rechter heeft aangekondigd er een tijdje over na te moeten denken. USA Today heeft het al opgepikt.

Ik steun uiteraard de benadeelde oorspronkelijke bewoners. Ze krijgen langzaam grip op de zaak. Er is in de zestig jaar sinds ik in Califonië twee jaar op de basisschool zat, wel iets veranderd. Daar heb ik toen nooit ook maar iets gehoord over indigenous, helemaal niets. Die blijken daar bijzondere en zeer duurzame ecologieën op na gehouden te hebben. Niet te vergelijken met de westerse uitputtingslandbouw zoals citrusplantages of wijngaarden.