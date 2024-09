Lachen met Donald Trump

Hoe gaat het intussen met Donald Trump? Nou in elk geval niet beter na het debat van afgelopen dinsdag. Haha. Hahaha. Hahaaaahahahahahahaha! Pardon. God, wat was dat een afgang, ik heb er al de hele week lol van. Niet alleen groef Trump gedurende het gehele debat ijverig door aan zijn eigen graf, maar ook liet Kamala Harris hem rustig zijn gang gaan, onderwijl afwisselend geamuseerd of bezorgd toekijkend. Bij Trumps absurde bewering over hondenetende Haïtianen kon ze zich echter ook niet meer inhouden en barstte in hartelijk gelach uit. Zeer kundig drukte ze voortdurend op alle knoppen van Trump die hem zijn zelfbeheersing deden verliezen. De Trumpcampagne heeft laten weten geen tweede debat meer te willen. Dat lijkt me een verstandige beslissing van de Republikeinen.

Wat ook niet in Harris’ nadeel werkt is dat ze bepaald geen onaantrekkelijke vrouw is met wat Amerikanen een million dollar smile noemen. Als je dan negentig minuten die gemene kop van Trump daarnaast ziet, door zijn oogwimpers naar Harris loerend (alhoewel hij haar de meeste tijd helemaal niet aankeek):

Sommige commentatoren hebben het idee dat dit wel eens de genadeklap voor Trump geweest kan zijn. Dat zou best eens kunnen. Kijk, zijn aanhangers krijg je nergens meer van overtuigd, anders waren ze om te beginnen geen Trumpaanhangers, maar het superieure optreden van Harris kan wel meer van haar potentiële kiezers enthousiasmeren om te gaan stemmen. En wellicht zijn er Republikeinen die Trump weliswaar ook een idioot vinden maar niettemin steeds Republikeins gestemd hebben omdat ze de voorkeur aan dat beleid gaven (de redenen die je daarvoor kunt hebben zijn me ook een raadsel overigens, tenzij je schatrijk bent). Die kunnen nu toch wel meer zijn gaan twijfelen en gaan wellicht gewoon niet stemmen.

Harris is er na het debat in elk geval op vooruit gegaan in de peilingen. In de laatste peiling van CNN na het debat staat ze landelijk nu 5 procentpunten voor (en belangrijker, ook in swing states als Michigan, Wisconsin en Pennsylvania staat ze voor), en zelfs in Noord-Carolina staat ze gelijk met Trump.

Toch, peilingen in de VS zijn niet de meest betrouwbare, en hun achterhaalde systeem met dat kiescollege maakt het verloop van verkiezingen ronduit labiel. De verkiezingen werden door Biden immers slechts met een verschil van enkele tienduizenden stemmen in de beslissende staten gewonnen. Vandaar dat ik naar alle waarschijnlijkheid toch niet erg goed zal slapen, aankomende 5 november.

(Afbeeldingen: screenshots van debat Trump – Harris, hier terug te kijken)