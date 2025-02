Kroniek van de fascistische staatsgreep in de VS, deel 4

Saluut aan Kirsten Verdel die het toch allemaal bijhoudt, een keuze uit haar kroniek per dag:

Dag 23:

– Musk ontslaat Paul Martin een dag na diens rapport over voedselhulp van USAID die verloren dreigt te gaan.

– DOGE schrapt 89 programma’s van het ministerie van Onderwijs die wetenschappelijke onderbouwing bieden voor onderwijspraktijken en moeten zorgen voor een stevige basis voor hoe studenten worden onderwezen.

Dag 24:

– Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie, meldt dat de oorlog in Oekraïne moet eindigen, maar waarschuwt dat terugkeer naar de grenzen van 2014 onrealistisch is. Hij stelt dat Oekraïens NAVO-lidmaatschap geen haalbare optie is en dat Europa de hoofdverantwoordelijkheid moet nemen voor steun. Daarnaast maakt hij duidelijk dat de VS zich meer op wereldwijde dreigingen zoals China richt en een onevenwichtige NAVO-relatie niet langer accepteert.

– Trump en Poetin spreken af nauw samen te werken om de oorlog die Rusland tegen Oekraïne voert te beëindigen. Ze willen ook de mogelijkheid bespreken om elkaars landen te bezoeken. ‘I think they have to make peace. That was not a good war to go into,’ zegt Trump over Oekraïne.

Dag 25:

– Trump’s keuze voor minister van Onderwijs meldt dat ze wil kijken naar het stoppen van de financiering voor openbare scholen die les geven over de geschiedenis van zwarte Amerikanen.

– Trump eist dat Reuters $9 miljoen aan overheidsfondsen terugbetaalt. Eerder op de dag twitterde Musk dat Reuters het geld kreeg voor ‘large scale social deception.’

– Musk roept Trump op ‘hele agentschappen te verwijderen’ en noemt specifiek het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling.

Dag 26:

– De Twitter- en Facebookaccounts van het Witte Huis posten foto’s van Trump en zijn grenstsaar Tom Homan op een roze achtergrond op Valentijnsdag. De tekst op de digitale kaart luidt: ‘Roses are red, violets are blue, come here illegally and we’ll deport you’.

– JD Vance spreekt met de co-voorzitter van de AfD, Alice Weidel, nadat hij eerder een ontmoeting weigerde met Olaf Scholz, de Duitse kanselier.

Dag 27:

– Elon Musk beweert dat zijn team 150-jarige mensen heeft gevonden die een Social Security-uitkering ontvangen, wat volgens hem suggereert dat overleden personen nog steeds betalingen krijgen.

– Trump ontslaat zonder uitleg 20 immigratierechters, waaronder 13 die nog niet beëdigd zijn en vijf assistent-hoofdrechters. Dit gebeurt terwijl immigratierechtbanken kampen met een achterstand van meer dan 3,7 miljoen zaken. Het is onduidelijk of deze rechters worden vervangen.

Dag 28:

– Op de militaire basis Fort Campbell, die zich uitstrekt over Kentucky en Tennessee, worden boeken uit schoolbibliotheken verwijderd die verwijzingen naar slavernij, de burgerrechtenbeweging en andere onderwerpen over diversiteit, gelijkheid en inclusie bevatten.

– Trump ontslaat honderden medewerkers van de Federal Aviation Association (FAA) die luchtverkeerscontrole-infrastructuur onderhouden.

Dag 29:

– Musk ontslaat meerdere mensen die de Veterans Crisis Line beheren, de organisatie die probeert om zelfmoord onder veteranen te bestrijden.

– OSHA, de Amerikaanse instantie voor arbeidsveiligheid, geeft opdracht 18 publicaties over werkplekveiligheid te vernietigen. Twee voorbeelden zijn ‘OSHA Best Practices for Protecting EMS Responders’ en ‘Guidelines for Nursing Homes,’ die verboden worden omdat ze termen als ‘diversiteit’ en ‘gender’ bevatten. Er wordt niet naar de context van de woorden gekeken.

