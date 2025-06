Kreeg een mailtje uit Israël…

Ja, en wel van ene Dani Dayan, de huidige voorzitter van het Israëlische holocaustcentrum Yad Vashem. Een soort opwekkingsmail, niet persoonlijk aan mij overigens. Ik werd er wel treurig van.

Dayan is een verre neef van generaal Moshe Dayan, de grote held van de Zesdaagse Oorlog uit 1967. Toen sloeg Israël de aanvallen van de Arabische landen af en ik net als mijn vrienden, stonden klaar om in Israël te gaan vechten.

Wisten wij toen veel van de illegale Zionistische aanvallen op de Palestijnen… Nederland stond toen vrijwel als één man/vrouw achter Israël – nu, besef ik, op basis van een enorm gat in onze kennis. Ja: wat hadden we nou met Palestijnen? Die hadden ‘de oorlog’ en vooral: “Auschwitz” toch niet meegemaakt?

Overigens was generaal Dayan – die bekend was door zijn zwarte ooglapje links – een atheïst. Hij beriep zich dus niet op de bijbel voor het ‘recht’ van Joden om in Israël te wonen. Overigens 2: ook de Palestijnen in Israël schoten soms door – maar zij begonnen niet en bleken al vanaf het begin van het Zionisme continu slachtoffer van de Joden.

In die mail staat o.m.:

“A few days ago, Israel launched a carefully considered pre‑emptive strike—based on precise intelligence—to neutralize the immediate existential threat posed by Iran’s nuclear program. Since then, Iran has retaliated with direct attacks of unprecedented scale upon our country, including clearly civilian populations.”

Voor de lezers: Yad Vashem documenteert de holocaust en reikt onderscheidingen uit aan Jodenredders. Mijn vader kreeg als Februaristaker een collectieve onderscheiding, aangezien Yad Vashem alle Febstakers in 2010 collectief eerde.

Daarnaast: Nederlanders ontvingen verreweg de meeste van die onderscheidingen per hoofd, vergeleken met alle andere landen. Tot nu toe reikte YadV 28.000 onderscheidingen als ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ uit en kregen Nederlanders er individueel 6.000. Dat is dus op de bevolking van 9 miljoen van 1940 – gemiddeld 1 per 1.500 inwoners. Geen enkel ander land haalt dat – zelfs niet de helft.

De grootste Nederlandse Jodenredster was ’tante Truus’ Wijsmuller-Meijer, die aan het begin van de oorlog letterlijk 10.000 Joodse kinderen uit Nazi-Duitsland en -Oostenrijk redde. Overigens was zij daarmee de grootste Jodenredster van Europa. Het is zeer waarschijnlijk dat honderden nakomelingen van die kinderen in het Israëlische leger dienen, in Gaza

Wij, Nederlanders, hadden een lange traditie van filosemitisme – de eerste Grote Sjoel in Amsterdam dateert van 1671 – nu Joods Museum, de grote Portugese synagoge ertegenover verrees in 1675. Amsterdam telde begin 1940 ongeveer 70.000 Nederlandse Joden. Er bestonden toen in Nederland zo’n 100 synagogen, ook in Hilversum (aan de Zeedijk, afgebroken, nu staat daar de Action; heb die goed gekend), Groningen, Maastricht en Middelburg en vele kleinere plaatsen. Nou, die sympathie is wel weg… En toch zag je op de Rodelijn2-demo voor zover ik merkte geen antisemitisme.

Terug naar de mail van YadV: die hielden zich altijd een beetje afzijdig. Maar de Maccabi-rellen kwamen, en YadV veroordeelde deze in de termen en van een ‘pogrom’ in Amsterdam. Is dat niet een ietsie-pietsie overdreven, vooral qua dodental…? Nou, dank je lekker…

Ja, het is en blijft natuurlijk een staatsinstelling. Ik ben gewoon te naiëf.

– Uitgelichte afbeelding: PikiWiki_Israel_12503_childrens_memorial_at_yad_vashem