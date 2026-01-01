Komt men van Trump af voor 2028, en zo ja is dat een vooruitgang?

Ik ben de tel behoorlijk kwijtgeraakt wat het aantal corrupte handelingen, wetsovertredingen, waanzinnig narcistische praktijken en uitgesproken misdaden betreft die Donald Trump gepleegd heeft in zijn tweede termijn als president, en we zijn pas een jaar verder. Als u daar een, zowel qua volledigheid als mentaal, uitputtende lijst van wilt zien verwijs ik u naar de artikelen van de onvolprezen Kirsten Verdel, die dat met een onvoorstelbare energie en discipline bijgehouden heeft.

De vraag of men tussentijds van dit dolgedraaid, dementerend stuk milieubedreigend afval af kan komen valt dan ook niet te onderdrukken.

Er zijn twee methoden waarmee het aftreden van een Amerikaanse president kan worden afgedwongen. De eerste is via impeachment, in het geval het Congres besluit dat een president ernstige misdrijven heeft begaan. De tweede methode is via het 25e Amendement, dat na de moord op John F. Kennedy is ingevoerd. Dat moet het mogelijk maken een nieuwe president aan te stellen in het geval een president om de een of andere reden als volkomen incapabel (anders dan in politieke zin) moet worden geacht het land te besturen (men stelde zich destijds voor dat Kennedy bijvoorbeeld in een onherstelbaar coma was geraakt).

De eerste methode is in 2020 en 2021 tot twee keer gepoogd. Eerst vanwege Trumps chantagepoging van president Zelenskyi, en de tweede keer vanwege de door hem aangemoedigde aanval op het Kapitool op 6 januari 2021.

Daaruit kunnen we wel concluderen dat de vereiste tweederde meerderheid in de Senaat nooit gehaald gaat worden omdat de huidige generatie Republikeinen bewezen heeft liever een politieke crimineel als president te hebben dan een Democraat. In tegenstelling tot de situatie met Richard Nixon in het Watergateschandaal, dat van veel, véél minder ernstige aard was.

Daar bestaat misschien één uitzondering op, en dat zou zijn als er uit de Epsteindocumenten publiekelijk en onomstotelijk vast zou komen te staan dat Donald Trump minderjarigen seksueel heeft misbruikt. Ik persoonlijk denk dat er zo’n 75% kans bestaat dat dat daadwerkelijk het geval is (gezien het feit dat hij E. Jean Carroll verkracht heeft – bevestigd door een rechter – er beweringen van meedere vrouwen van aanranding over hem zijn, en hij ooit heeft laten blijken seksueel aangetrokken tot zijn destijds 14-jarige dochter te zijn geweest). Tevens denk ik echter dat er hoogstens 1% kans is dat dit Ministerie van Justitie die gegevens officieel openbaar zal maken, ongeacht wat er wettelijk verplicht is of niet. Dat zou dan via een lek moeten gebeuren.

Dan het 25e Amendement (sectie 4). In dat geval moet een meerderheid van het kabinet of het Congres besluiten dat de president niet in staat is zijn ambt uit te oefenen, wat vervolgens met tweederde meerderheden in beide huizen van het Congres bevestigd zal moeten worden.

Het is bekend dat Ronald Reagan in zijn laatste jaren als president bepaald niet meer helemaal bij de tijd was, dus het moet wel héél extreem worden wil deze nog hogere drempel dan die van een impeachment genomen worden, zeker met de huidige generatie van volledig gecorrumpeerde Republikeinen. Een beroerte die Trump echt uitschakelt of iets dergelijks zou nodig zijn.

Verder zou Trump natuurlijk ook nog zomaar kunnen komen te overlijden, gezien zijn leeftijd en levensstijl.

Maar wat indien één van bovenstaande scenario’s, hoe onwaarschijnlijk sommige ook zijn, bewaarheid wordt?

Dan wordt J.D. Vance president. Een van dè grote problemen van het Amerikaanse staatsbestel is immers dat je de regering niet kunt wegsturen. Internationaal is dat in elk geval al geen vooruitgang, gezien ‘s mans anti-Europese retoriek. Oekraïne en de NATO zouden onder minstens dezelfde druk staan als onder Trump. Groenland zou ook hij graag annexeren. Ook is hij dè man van de autocratische tech-bro’s als Elon Musk en Peter Thiel. Psychisch zal hij stabieler zijn dan Trump en ook is hij bepaald niet dom. Misschien is de kans van volslagen dwaasheden onder hem wel kleiner.

Nu heeft de man het charisma van een contactgestoorde schoenveter, dus ik denk dat hij in een presidentsverkiezingsrace niet veel kans zou maken. Maar wat als hij al president geweest zou zijn, gedurende een deel van Trumps termijn? Dat verleent hem het prestige en podium van het presidentschap, dat zou zijn kansen aanzienlijk doen toenemen.

Misschien is het strategisch gezien dan beter als we tandeknarsend toekijken hoe Trump zijn tweede termijn tot een nòg rampzaliger einde brengt dan zijn eerste, daarmee de kansen op een Democratische president vergrotend. Hopende dat er in de tussentijd geen geopolitieke rampen worden aangericht.

(Foto: Videostill uit One on One Laura Ingraham 31 augustus 2020)