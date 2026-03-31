Knesset keurt wetsvoorstel goed dat de doodstraf mogelijk maakt voor Palestijnse terroristen

Het Israëlische parlement (de Knesset) heeft een wet aangenomen die de doodstraf oplegt aan Palestijnen die veroordeeld zijn voor dodelijke aanslagen. De wet geldt alleen voor Palestijnen, niet voor Israeliërs.

De wet is een initiatief van de extreemrechtse partij Otzma Yehudit onder leiding van minister van Veiligheid Itamar Ben-Gvir. Het wetsvoorstel staat militaire rechtbanken toe om binnen 90 dagen doodvonnissen uit te spreken, beperkt juridisch overleg tot videoconferenties en sluit mogelijkheden voor beroep of gratie uit.

Voor Ben-Gvir – de met afstand grootste griezel uit het Israelische kabinet – is dit een grote overwinning. Zijn partij pleit al jaren voor deze wet. Ben-Gvir deelde na de stemming champagne uit en liet iedereen weten dat wat hem betreft 2026 niet meer kapot kan: “Dit is een dag van gerechtigheid voor de slachtoffers en een dag van afschrikking voor onze vijanden. Geen draaideur meer voor terroristen, maar een duidelijke beslissing. Wie voor terrorisme kiest, kiest voor de dood”.

De wet legt dus uitsluitend Palestijnen de doodstraf op, aangezien Israëlische burgers of ingezetenen er expliciet van zijn uitgesloten en alleen Palestijnen door militaire rechtbanken worden berecht. Israëli’s worden berecht door civiele rechtbanken.

De wet treedt weliswaar onmiddellijk in werking, maar de kans is groot dat het Israëlische Hooggerechtshof Ben-Gvir’s kindje linea recta naar de prullenbak verwijst. Diverse Israëlische mensenrechtenorganisaties hebben al aangekondigd naar de rechter te zullen stappen.

Jews don’t celebrate death – we sanctify life. Whatever your view on the death penalty, breaking open champagne to celebrate a law that takes life is fundamentally anti-Jewish. Many already understand this. Others will, in time. One day we will look back at Ben Gvir’s tenure and… https://t.co/uVYO6G9FTq — Yaakov Katz (@yaakovkatz) March 31, 2026





Uitgelichte afbeelding: Door צילום: איציק אדרי, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9405344