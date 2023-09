Klimaatactivisten Heerlen krijgen deels gelijk van de rechter

De rechtbank in Roermond heeft de burgemeester van Heerlen teruggefloten. Burgemeester Roel Weever had de milieuclub Klimaatcoalitie Parkstad voorafgaand aan een demonstratie op 14 maart 2021 een zestal beperkingen opgelegd. De rechtbank heeft door drie van die voorwaarden/beperkingen een dikke, rode streep gehaald.

De rechtbank acht het voorschrift dat het aantal deelnemers aan de demonstratie maximaal 200 mag zijn toelaatbaar, maar is van oordeel dat de verplichting om personen weg te sturen als het aantal deelnemers dit maximum overstijgt ten onrechte is opgelegd, aangezien een mededeling aan een persoon dat deze zich op een bepaalde (openbare) plaats moet verwijderen binnen de (bevels)bevoegdheid van met openbaar gezag beklede organen of personen valt en dus niet binnen de bevoegdheid van de organisatie van de onderhavige demonstratie. Ook de verplichting om tijdig namen van de sprekers door te geven had niet mogen worden opgelegd, aangezien bij een demonstratie de persoon (naam) van een spreker en de (te verwachten) boodschap onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Door vooraf opgave van de namen van de sprekers te verlangen, laat verweerder zich dan ook in met de inhoud van de gedachten en gevoelens, hetgeen op grond van artikel 5, derde lid, van de Wom verboden is. De verplichting inhoudende “het verkeer niet hinderen” kan eveneens geen stand houden omdat bij een demonstratie enige verkeershinder moet worden geduld en de overheid ervoor moet zorgen dat het verkeer in goede banen wordt geleid.

Let op: dit is dus géén vrijbrief voor blokkades. ‘Enige verkeershinder’ is nog wel even iets anders dan het dagen achtereen blokkeren van een weg.

Uitspraak hier.

Uitgelichte afbeelding: Door Tasja – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5194219

Ja, ik weet het: het is een foto van de rechtbank in Haarlem. Probeer maar eens een rechtenvrije foto van de rechtbank in Roermond te vinden.