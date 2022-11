Klassenjustitie in Nederland

Twee van de drie klimaatactivisten die die in het Haagse Mauritshuis het schilderij Het meisje met de parel probeerden te besmeuren, zijn veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan één voorwaardelijk. Omdat de Haagse politierechter de kans op herhaling groot acht, verdwijnen de activisten meteen achter de tralies. Het OM had vier maanden cel geëist, waarvan twee voorwaardelijk.

Van de derde activist werd de voorlopige hechtenis eergisteren verlengd. Hij weigerde voor de snelrechter te verschijnen, en moet nu morgen opdraven bij de politierechter.

Dat voor eenvoudige vernieling een dergelijke zware straf wordt uitgedeeld, is wel zéér uitzonderlijk. Het schilderij raakte niet beschadigd (waren de activisten ook niet op uit). Wel raakten het glas en de lijst licht beschadigd. Reparatie daarvan schijnt 2000 euro te moeten kosten, wat me doet vermoeden dat ik in het verleden de verkeerde carrière-keuzes heb gemaakt.

Diverse advocaten hebben het vonnis inmiddels absurd genoemd, dus hopelijk gaan de activisten in beroep:

Wat een retoriek van ⁦@Het_OM⁩

Zullen we eerst even oordeel hogere rechter afwachten? Hoop althans dat deze verdachten in beroep gaan omdat anders wat mij betreft volstrekt het verkeerde signaal wordt afgegeven



Voor alle duidelijkheid: ik vind Just Stop Oil een stelletje irritante mafketels en hun manier van actievoeren elitair spektakelactivisme dat niets op gaat leveren. Aan de andere kant: andersoortige acties hebben ook geen spectaculaire resultaten opgeleverd – we zijn nog steeds hard op weg levend gekookt te worden – dus ik kan me voorstellen dat je uit pure wanhoop maar naar dit soort middelen grijpt.

Wat me vooral stoort aan het vonnis is het overduidelijke verschil met de wijze waarop tegen de agromaffia opgetreden wordt. Boeren kunnen politici intimideren, asbest op de openbare weg storten, met trekkers op fietsers en politie inrijden en de deur van het provinciehuis in Groningen inbeuken zonder dat er een haan naar kraait. Hooguit volgt er een verbale reprimande, maar zelfs dát meestal niet eens. Klassenjustitie is alive and kicking in the Netherlands.

