Kippevel, Palecide en Veldkamp

Ik kan ’t niet helpen: vanochtend kippevel van me hiele tot me kruin. Op de BBC Worldservice speelden ze opeens ‘Land of Hope and Glory’ – maar dan gezongen door een uitgelaten Londense menigte bij het zien van Winston Churchill en vanwege Victory in Europe. Het was 8 mei 1945.

Dankzij Churchill heeft mijn vader het als nazigevangene in Nazi-Duitsland overleefd, en dankzij al die Amerikanen, Britten, Canadezen, maar ook dankzij Stalin. Vergeet nooit de Russen die de nazi’s al in 1942 bij Stalingrad, in ’43 bij Koersk en in ’44 bij Leningrad versloegen. Gisteravond nog een stukje Biden gezien – zijn eerste interview (BBC) na zijn aftreden, met alle lof van hem – geboren in 1942 – voor de inzet van de Amerikanen tijdens WO-II.

Palecide & Veldkamp

Minister Veldkamp om? De regering veroordeelt EINDELIJK israël?

Zozo, nounou: effe de details. Het is een brief van Veldkamp aan Kaja Callas, Eurocommissaris. Ehhh… Kallas? Moet er geen briefje aan NetanNeehu, met een cc’tje aan de EU? Overigens was NSC-lid Veldkamp van 2011-15 onze ambassadeur in Israël. Toen hadden de Israëli’s nog maar een beetje Palestijns bloed aan hun handen. Nu zijn het de rivieren van bloed van de Palecide.

De NOS daarover – hele sterke tekst:

“De druk om meer te doen tegen de aanvallen van Israël op de Gazastrook is de afgelopen tijd opgevoerd. Zo stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in maart al voor een motie om het verdrag tussen Israël en de EU te onderzoeken. Een maand geleden eisten vijf grote hulporganisaties dat het Nederlandse kabinet meer moet doen om Israël tot een andere koers te bewegen.”

Aanvallen op de Gazastrook? Het uitroeien van vrouwen, kinderen en ouderen? Het bombarderen van ziekenhuizen, woonwijken? Het uithongeren van honderdduizenden? En Marco Kroon – wildplassende caféhouder te Den Bosch en drager van de militaire Willemsorde – die een pro-Palestijnse straatroeper tijdens een herdenking verwijderde. Goedzo, Marco! Geef ‘m een kopstoot! En pers vooral je hand op zijn mond!

O ja: laten de voetbalwedstrijden vooral overal doorgaan. Dat mengsel van list, bedrog en gokgeld, domme geldgeile jongens, miljoenen euro’s en agressief verdovend plezier. De beste reden om het woord ochlocratie nog eens op te zoeken. En Ortega y Gasset weer eens te lezen: ‘De opstand der horden’.

Citaatje van Wikipedia:

‘Gebrek aan bescheidenheid, zelfkritiek en aan respect voor autoriteit geeft de massamens het gevoel van macht en zucht tot heersen. Dit zou gaan ten koste van de elite. Ortega roept dan ook de aristocratie op om de leiding te nemen bij het cultureel verval. Aan het eind van het boek verzet Ortega zich ook tegen het nationalisme en roept op tot een verenigd Europa. ‘

En toch stonden die horden Churchill toe te juichen….