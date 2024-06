Kamer wil veroordeelde buitenlandse studentenactivisten het land uitzetten

De Tweede Kamer heeft gisteren een motie van JA21 aangenomen om de verblijfsvergunning in te trekken van studenten van buiten de EU “wanneer bij onherroepelijke veroordeling is vast komen te staan dat zij een gevaar zijn voor de openbare orde zijn”. De regering moet zich maximaal inspannen de visa van deze studenten in te trekken.

JA21 diende ook een motie in om het mogelijk te maken de studiefinanciering van studenten die zich misdragen te beëindigen door ze uit schrijven bij de universiteit. Deze motie haalde het niet omdat hij overbodig is: die mogelijkheid bestaat nu ook al.

De meerderheid in de Tweede Kamer is de antisemitische studentenacties al geruime tijd spuugzat. De VVD pleit er zelfs voor docenten die zeggen dat er op de universiteit geen plek is voor Joden zionisten te ontslaan. Joodse studenten voelen zich daardoor steeds vaker onveilig. Volgens VVD-Tweede Kamerlid Claire Martens is het fout gegaan toen universiteitsbesturen in gesprek gingen met de actievoerende Hamasaanhang studenten: “Ik denk dat het fout is gegaan op het moment dat de Universiteit van Amsterdam het gesprek is aangegaan een maand geleden met gemaskerde Engelssprekende relschoppers, waarvan ze achteraf hebben gezegd dat ze het niet hadden moeten doen. Je mag overigens ook niet met geheel bedekte gezichten op straat rondlopen, dus ze zullen daar echt moeten gaan handhaven.”

Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf sprak zich uit tegen de moties omdat hij het een té grote ingreep in het zelfbestuur van universiteiten en hogescholen vindt. Over een maand hebben we natuurlijk een heel ander kabinet, dat vermoedelijk heel wat minder moeite heeft met ingrijpen.

Bron: Science Guide

Uitgelichte afbeelding: Door Jvhertum – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27229926