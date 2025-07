Je verwacht het niet: Republikeinen gaan vals spelen bij verkiezingen

Natuurlijk gaan de Republikeinen zich de vrijwel absolute macht die ze momenteel hebben niet laten afpakken door iets banaals als eerlijke verkiezingen.

De kiesdistricten in de Verenigde Staten worden normaal gesproken elke tien jaar herzien, om te zorgen dat deze eerlijk verdeeld blijven. Zoals bekend zijn deze echter vooral in Republikeinse staten ernstig ongebalanceerd – gegerrymanderd – om de Republikeinen een oneerlijk voordeel te geven.

In Texas nu zijn die districten pas vijf jaar geleden nog heringedeeld, maar via een speciale procedure kan bepaald worden dat er een tussentijdse herindeling plaats kan vinden, en het lijkt erop dat dat inderdaad gaat gebeuren. Er zouden wel tot vijf zetels bij kunnen komen in het Huis van Afgevaardigden voor de Republikeinen.

Gouverneurs Gavin Newsom van Californië en JB Pritzker van Illinois hebben eindelijk eens het soort reactie gegeven waarop je hoopt, in plaats van de gebruikelijke verontwaardigde toespraken of op hoge toon geschreven brieven. Ze hebben namelijk aangekondigd in dat geval te bekijken of zij in hun staten soortgelijke operaties kunnen uitvoeren.

Probleem daarbij is wel, als je op het kaartje op deze pagina kijkt, dat het juist de Democratische staten zoals Californië en Illinois zijn waar die districten door onafhankelijke commissies worden ingesteld, en ook die commissies bepalen of er tussentijdse herindeling plaatsvindt. In Republikeinse staten is het uiteraard allemaal zo oneerlijk mogelijk geregeld en zijn het de Republikeinse staatsregeringen en het staatscongressen die dat lekker zelf bepalen.

Evengoed, Joe Biden, Chuck Schumer en Merrick Garland: dit is hoe je dat doet met fascisten. Niet netjes en beleefd blijven, maar even vuil terugvechten als zij dat doen.

