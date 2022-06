Je hebt soevereine staten en koloniën, zegt Poetin

De perversie van Vladimir Poetin heeft de afgelopen week een dieptepunt bereikt. Terwijl het Russische leger steden en dorpen in de Donbas met de grond gelijk maakt en onophoudelijk burgerdoelen bestookt, sprak de president op 9 juni in Moskou jonge ondernemers, wetenschappers en ingenieurs toe in een totaal ontspannen pose, wijdbeens achterover leunend en met de grapjes en grimassen waar hij het patent op lijkt te hebben.

Poetin schetste een geopolitiek vergezicht zonder ook maar één verwijzing naar de ravage die hij al meer dan honderd dagen in Oekraïne aanricht, en evenmin naar de vele duizenden dode en gewonde Russische soldaten die hij op zijn geweten heeft. Volgens de Oekraïense overheid sneuvelen in de Donbas nu dagelijks 100 tot 200 Oekraïense soldaten, hoeveel Russen het leven laten wordt door het Kremlin geheim gehouden. De oorlog heeft al duizenden burgerslachtoffers gekost.

– Laura Starink in Raam op Rusland, alwaar verder te lezen. De uitgelichte afbeelding is ontleend aan Raam op Rusland (twitter)