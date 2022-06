Poetin zinspeelt op verdere annexaties

Op de een of andere manier kan ik mij er (nog steeds) niet toe zetten de Grote Afrekening te schrijven met alle zich links noemende kastfascisten die à la Neville Chamberlain Oekraïne voor de beul willen gooien.

Het hoeft nog even niet.

Hier viert Poetin voor braaf toeluisterende jongelui de 350ste verjaardag van Peter de Grote.

Ingermanland, veroverd op Zweden, bewoond door de Ingriërs, had altijd al “aan ons” behoord en daarom stichtte Peter de Grote daar zijn nieuwe hoofdstad.

Het is weer eens een geheel andere toon en mise-en-scène dan bij Hitler of Mussolini maar het gaat om wat gezegd wordt, en het is niet echt gericht tot de toeluisterende en -kijkende jongeren.

Engels ondertiteld, huiver!

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Freedom