JA21, voor VNO-NCW het redelijk extreem-rechts alternatief

Pim Fortuyn probeerde het als eerste, lekker de racistische onderbuik laten leeglopen maar tegelijkertijd als fatsoenlijk mens overkomen. Misschien lukte hem dat zelf nog wel enigszins (alhoewel…), maar nooit tevoren zat er een groep grotere mafklappers, narcisten dan wel ronduit psychisch instabiele exemplaren in de Kamer dan met de LPF. Het mag Balkenende nooit vergeven worden dat hij een regering gevormd heeft met deze groep rechtsextremistische malloten. Ook trok deze partij allerlei dubieuze, ondernemerachtige types met enorme ego’s aan. Daarna kregen we natuurlijk de hele optocht van Verdonk (nog een – mislukte – poging tot fatsoenlijk extreem-rechts), de islamhaatmachine van de PVV onder leiding van maniak Wilders en dan sinds een paar jaar de steeds verder doordraaiende Thierry Baudet.

Omdat Baudet uiteindelijk zelfs voor enkele van zijn fractieleden te ver doordraaide vormden Annabel Nanninga en Joost Eerdmans JA21. Met de keurig ogende Eerdmans proberen zij een degelijk, conservatief imago neer te zetten, een soort van redelijk extreem-rechts alternatief. D66 voor fascisten en racisten, zeg maar. Nu, zolang ze viswijf Nanninga (u weet wel, die van die “mooie ovens van Hitler” en andere dolkomische tweets zoals deze) een beetje uit de buurt van een microfoon weten te houden zou het met Eerdmans en zijn beheerste, redelijk overkomende optreden misschien nog kunnen lukken ook. Maar, zoals we bij de LPF en PVV hebben gezien trekt dit soort partijen steevast het schuim der natie aan, met alle gevolgen van dien (nou ja, zie Nanninga).

En hoe redelijk zo’n Eerdmans nu helemaal is kunt u lezen op de site van JA21, waar parels van hoogstaande moraal en empathie als deze te bewonderen zijn:

“De immigratie moet fors worden beperkt. Als integratie mislukt, is remigratie een redelijke oplossing. Opvang van vluchtelingen dient plaats te vinden in de eigen regio. Er moet een einde komen aan de zwaar gesubsidieerde asielindustrie.”

(Te lezen op deze pagina, waar JA21 ten voeten uit zichzelf schetst: een aantal wanhopige mensen op een bootje, die als het aan JA21 ligt linea recta terug de hel ingestuurd moeten worden als ze zich niet VOLSTREKT aan Joost Eerdmans en Annabel Nanninga aanpassen)

Of gevaarlijke nationalistische lulkoek als dit:

“Nederland heeft een eeuwenoude geschiedenis die ons land gevormd heeft. We zijn trots op onze identiteit. Deze willen wij beschermen. Nieuwkomers dienen in de heersende cultuur te integreren. Nederlandse wetten en Westerse waarden gaan boven de islam. Identiteitspolitiek, zoals het afdwingen van quota en het uitwissen van onze geschiedenis, splijt het land en moet worden tegengegaan. Wij maken géén excuses voor wie we zijn.”

Maar wat trof ik gisteren aan in mijn facebook tijdlijn? Een advertentie voor JA21 gesponsord door, jawel, de VNO-NCW!

Zoals we al bij de LPF zagen is er een bepaald soort ondernemer dat helemaal niet vies is van een beetje gezond racisme, zolang er maar wel een nette stropdas en een keurige scheiding in het haar bij worden gedragen, en fatsoenlijke woorden worden gebruikt. Dat was dan ook de aanvankelijke charme van Thierry Baudet met zijn Latijn, vooral ook in vergelijking met het plebs van de PVV, totdat die definitief een heel andere afslag leek te nemen, zich richtend op het idiotere deel van het electoraat met allerlei waanzinnige complottheorieën. Of hij er zelf ook in gelooft kan ik niet met zekerheid zeggen.

Organisaties als VNO-NCW zien blijkbaar graag dat we opvattingen als hierboven en kamerleden als Nanninga heel normaal gaan vinden, maar ik weet zeker dat er ook werkgevers zijn die radicaal tegen de rabiaat-nationalistische en racistische standpunten van JA21 zijn. En ik hoop dat die het VNO-NCW zullen laten weten dat ze niet gediend zijn van het feit dat hun organisatie dergelijke partijen financieel ondersteunt.