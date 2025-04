IT-kolonie van de VS (Wij!) – Rafale – Shapiro

Het begint tot mijn botte hersens door te dringen. Wij – het aloude Europa – zijn een IT-kolonie van de VS geworden. Als een paar gekken in de VS opeens bedenken dat wij met Windows-10 of ‘de klaut’ niet meer mogen meedoen… of voor dubbel geld – nou, dan weet je het wel!

Bart Groothuis – die mij op dit idee bracht – is ogenschijnlijk een tamelijk foute VVD’er. Deze vriendelijk ogende Tukker dd 1981 zat op een Jezuïetenkostschool (namelijk de mijne), was persoonlijk medewerker van het fouter-dan-foute Tweede Kamerlid Henk Kamp (later de stuitende minister van de Groninger gasramp) en werkte bij het team Afghanistan van het ministerie van Defensie in de jaren 2009-13.

Maar nu is hij als het ware over zichzelf heen als EU-parlementslid. Hij kan kennelijk blind en vastgebonden met een prop in zijn mond glashelder uitleggen hoe we volledig een IT-kolonie van de VS zijn. En hij vindt dat de media dat onderwerp veel te veel laten liggen – dat is in Nederland zeker zo, nu we de PVV-Schoof-Faber soapmarathon van list-leugens-en-laaghartigheid liever uitzitten.

Een vraag als: hoeveel Nederlandse bedrijven persen hun complete info in een zg. klaut? En van wie is die dan? Of Nederlandse gemeenten? Maar de aloude VNG heeft ze door en runt een ‘Vragenlijst clouddiensten’:

‘Indien u een of meer clouddiensten levert aan gemeenten en/of gemeentelijke samenwerkingsverbanden, dan verzoeken wij u per clouddienst het formulier in te vullen. Na verwerking zullen wij u benaderen voor eventuele nadere toelichting. De verkregen informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor interne analyse en onderzoek en niet verder worden verspreid.”

De VNG is verder ook druk met ‘platformonafhankelijke clouddiensten‘. En met Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) met als onderdeel GGI-Cloud. Fijn. Mooi. Heerlijk!

Maar Groothuis heeft zich er helemaal ingestort en heeft in het EU-parlement flink wat medestanders. Hij krijgt gehoor. Hij wil bijvoorbeeld een Europese Chips Act 2.0: regels die nieuwe Europese AI-bedrijven sterk moeten stimuleren. En zo de onderhorigheid aan de VS moet verminderen.

Rafale-jagers

O ja: de productie van de Franse Rafale-straaljager stijgt de komende jaren vier keer, zo schrijft correspondent Frank Renout van de NOS en het AD vandaag.

Is dat nou niet prachtig? Is dat nou niet geruststellend en hoopvol? Dat betekent van 12 naar 48 per jaar. Lijkt me wel lastig gezien het aantal specialisten dat je daarbij nodig hebt. Tot nu toe was het record in één jaar 21. Frankrijk is volgens Renout na de VS de grootste wapenexporteur ter wereld, met het bedrijf Thales aan de top met een omzet van € 21 miljard – vergelijk Lockheed-Martin met $ 71 miljard of het grootste Duitse bedrijf, Rheinmetall met € 7 miljard. Afgeleverd zijn er nu 300 Rafales, ook aan bijv. India en de Arabische staten. Concurrenten zijn de Saab Gripen en de Eurofighter Typhoon (D & GB).

Brand bij VS-gouverneur

Begint er een nieuw pleurisje in de VS? Brandstichting in de ambtswoning van de gouverneur van Pennsylvania, Josh Shapiro, in de nacht van zaterdag op zondag. Er is al iemand voor gearresteerd.

Shapiro vierde daar volgens de berichten zaterdagavond Pesach, de Joodse – en oorspronkelijke – versie van Pasen, samen met Joodse vrienden en familie. Of hij Israëls huidige slachting onder Palestijnen ondersteunt: hij was redelijk progressief en tegen Trump, maar bekritiseert NetanNEEhu niet de laatste tijd. Dubieus dus… Jammer als die aanslag tegen die houding was.

Voor wie het even vergeten is: Pesach was de bevrijding van de Joden uit de slavernij in Egypte. Dus niet zoals bij de christenen de opstanding van Jezus. Iets totáál anders dus… een mens vergeet dat wel ‘s.

