Israeli’s leveren veldslag in Jenin: 5 doden, 91 Palestijnse en 7 Israelische gewonden

Een grote bezettingsmacht heeft maandagmorgen het vluchtelingenkamp Jenin bestormd en daar een soort veldslag uitgevoerd met de bewoners. Het resultaat daarvan was vijf doden: Khaled Azzam Asa’sa (21), Ahmad Yusuf Saqr (slechts 15 jaar oud). Qassam Faisal Abu Sariya (29), Qais Majdi Adel Jabareen (21). en Ahmed Daraghma uit Tubas. Verder waren er 91 gewonden van wie 23 in kritieke of ernstige toestand. Onder de kritieke gevallen is een 15-jarig meisje dat werd geraakt door een kogel die haar trof in haar huis. Ook de journalist Hazem Nasser werd in zijn onderbuik geschoten toen hij verslag deed van de gebeurtenissen. Zijn toestand is ernstig. Verder werden andere journalisten langdurig onder schot gehouden, zodat ze hun werk niet konden verrichten.

De operatie begon als een undercover operatie, waarbij de als Palestijnen verklede militairen twee mannen arresteerden maar snel werden ontdekt. Het kamp stroomde daarop vol met in gepantserde auto’s aangevoerde soldaten, die uitzwermden en sluipschutters op de daken posteerden. Zij werden bestookt door kampbewoners, die hen onder vuur namen en onder meer explosieven gebruikten.De militairen schoten terug met scherp, traangas en flitsbommen. Een gepantserd voertuig werd door een geïmproviseerde bom getroffen, waarbij het onklaar raakte en zeven inzittende militairen gewond raakten.

Het leger zette helikopters in om de zeven in veiligheid te brengen. Het was voor het eerst sinds het uitbreken van de Tweede Intifada dat het leger op de Westoever helikopters inzette. Twee gewonden waren militaren, de vijf anderen behoorden tot de grenspolitie. Ze werden verdeeld over het Rambam-ziekenhuis in Haifa en de Sheba-kliniek bijTel Aviv. Enkelen van hen werden geopereerd maar niemand van hen was in levensgevaar, volgens een verklaring van het leger.

Volgens diverse berichten duurde de veldslag niet minder dan negen uur. Rond één uur in de middag (Nederlandse tijd) werden nog nieuwe versterkingen het kamp binnengereden. Daaronder was zwaar materieel om acht auto’s die onklaar waren geraakt, weg te slepen. Behalve de auto die getroffen was door een (buitengewoon krachtige) bom, waren zes andere auto’s uitgeschakeld door geweervuur en één door iets anders. Er werd ook een tweetal arrestaties verricht, waaronder dat van een zoon van een Hamas-militant, Assim Abu Haija, en Musab Hassan al-Barmaki. Het aantal door Israel in 2023 gedode Palestijnen is inmiddels gestegen tot 170 van wie 29 kinderen.

De fascistische minister van Financiën Bezalel Smotrich, die tevens fungeert als minister die verantwoordelijk is voor het ”burgerbestuur”, het militaire bestuur van de Westoever, twitterde vanmorgen dat het het tijd werd ”om de pincet-operaties te vervangen door brede operaties om de nesten van terroristen uit te roeien in het noorden van Samaria en de veiligheid en afschrikking te herstellen’‘. Hij voegde er aan toe dat het tijd werd om de luchtmacht en tanks in te zetten. Hij zei dat hij had gevraagd om een spoedbijeenkomst van het ”veiligheidskabinet”.

– Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=657736