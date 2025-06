Israel mag zich verdedigen, maar moeten wij hun aanvallen steunen?

Een reactie op het artikel van collega-redacteur Pyt, over het voorstel van een wapenembargo tegen Israel van GroenLinks/PvdA:

Iran heeft een afgrijselijk regime, daar is geen enkele discussie over nodig. En je wil inderdaad niet dat ze een kernwapen ontwikkelen (zoals we dat van diverse andere landen ook liever niet gezien hadden), maar het is Netanyahu’s grote vriend Donald Trump die de overeenkomst daaromtrent, door president Obama afgesloten, in zijn vorige termijn getorpedeerd heeft. Misschien moet Netanyahu wat zorgvuldiger zijn met welke Amerikaanse presidentskandidaat hij steunt.

Israel viel Iran aan terwijl er nog een bespreking gepland stond.

Moeten wij dat ook steunen, moeten we maar achter een door en door agressieve Netanyahu blijven staan dan? Met zijn vriend, het stabiele genie Donald Trump? Waarom een totaal oncontroleerbaar, moordlustig regime als dat van Israel steunen?

Israel heeft 55.000 Gazanen gedood, als reactie op de inderdaad verschrikkelijke terroristische aanval van Hamas, die echter ‘slechts’ 1200 doden kostte. Of je moet gaan boekhouden in dodelijke slachtoffers is een andere vraag, maar dat zaken hier buiten verhouding zijn is duidelijk. Nog afgezien van het beschieten van burgers die gewoon op zoek zijn naar voedsel, en het eindeloos heen en weer jagen van Gazanen naar zogenaamde veilige gebieden. En ja, Hamas heeft Gaza hier beslist ook in een dodelijke greep.

Maar heeft Israel dan het recht om complete wijken en ziekenhuizen plat te bombarderen als er een paar Hamasstrijders vermoed worden? Of ‘recht’ op een Iron Dome, en Iran niet? Andere landen moeten zich immers braaf laten bombarderen door Israel en de Verenigde Staten.

Nee, ook Israel moet niet vernietigd worden. Geen enkel land of volk moet dat. Maar zolang de regering Israel zich als een niet te temmen dolle hond gedraagt hoeven wij hen niet te ondersteunen.

