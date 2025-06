GL/PvdA wil dat Israël zich niet langer kan verdedigen met Iron Dome

Kamerlid Kati Piri (GL/PvdA) wil een volledig wapenembargo tegen Israël, inclusief onderdelen voor de Iron Dome, het raketafweersysteem van Israël. Wat natuurlijk betekent dat je het ok vindt dat Israël van de kaart wordt geveegd. De motie had zó afkomstig kunnen zijn van Khamenei.

Den Uyl draait zich as we speak om in zijn graf.

Op verzoek van de SGP wordt er vanavond hoofdelijk gestemd over de motie.

De reacties zijn niet mals. Don Ceder (CU):

Het is echt zo. Groenlinks-Pvda wil geen onderdelen meer leveren voor Iron Dome – het luchtafweersysteem van Israël om haar bewoners te beschermen. Daarmee zijn Joden, Arabieren, Arameeërs, Druzen, Circassiërs en andere gemeenschappen in Israël een open doelwit voor de raketten… pic.twitter.com/dfTybph6DG — Don Ceder (@DonCeder) June 19, 2025

Dilan Yesilgöz:

Dat je wenst dat onschuldige burgers niet meer beschermd kunnen worden. Wat een bizar, onverdedigbaar, standpunt. https://t.co/Sef9fzTpNb — Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) June 19, 2025



Kerrolaain, met wie ik het voor zover ik het me kan herinneren nog nooit eerder eens ben geweest:

Wat GL-PvdA met deze motie eigenlijk stelt is, dat de Joodse (Israëlische) staat vernietigd mag worden. https://t.co/0RDx1lOoyJ — Caroline van der Plas (@lientje1967) June 19, 2025



Mirjam Bikker (CU):

Onbegrijpelijk: GL-PvdA wil per direct stoppen met de levering van onderdelen voor de Iron Dome. Ze brengen het schild dat onschuldige mensen beschermt in gevaar.

Compleet onverantwoord. Israël moet zich kunnen verdedigen tegen de Iraanse agressie. https://t.co/aPvoXkB2vZ — Mirjam Bikker (@mirjambikker) June 19, 2025

Hoofdelijke stemming, dus vanavond wordt duidelijk hoeveel antisemieten er in de Tweede Kamer zitten.

