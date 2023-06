Israel: Fascist Smotrich krijgt het laatste woord over de bouw in de nederzettingen

Het moment waarop enkele maanden geleden werd besloten Bezalel Smotrich een ministerspost te geven waarbij hij het ”burgerbestuur” zou gaan leiden. (Foto Isr. ministerie van Financiën).

De Israelische regering heeft deze zondag besloten de verantwoordelijkheid voor de planning procedures op de Westoever over te dragen van de minister van Defensie naar de minister die binnen het ministerie van Defensie de baas is over het zogenaamde “burgerbestuur”. Op dit moment is dat de fascist Bezalel Smotrich. In een tweede besluit wordt bovendien de tot nu toe vereiste goedkeuring van de planningsbesluiten door de minister van Defensie (en vaak ook de premier) afgeschaft. De betekenis hiervan is dat zodra minister Smotrich besluit dat een plan doorgang kan vinden, de uiteindelijke goedkeuring uitsluitend wordt overgelaten aan de diverse planningcommissies, zonder dat de politiek er verder nog iets over te zeggen heeft.

Smotrich liep ongeveer een maand geleden nog openlijk campagne te voeren voor een verdubbeling van het aantal Israelische kolonisten op de Westoever. Hij ging van departement naar departement om te pleiten voor een extra 500.000 nieuwe kolonisten in twee jaar tijd en de aanleg van de benodigde infrastructuur daarvoor in de vorm van wegen en dergelijke. De huidige regeringsbesluiten zijn dan ook zoals Vrede Nu schrijft een duidelijke stap op weg naar de annexatie van de Westoever.

Het besluit komt ook een week voordat de Hogere Planningcommissie voor de Westoever van plan is goedkeuring te verlenen aan plannen voor 4.560 nieuwbouwprojecten in de nederzettingen. Het gaat om 390 nieuwe huizen in de nederzetting Betar IIllit, 340 in Ma’ale Adumim, 330 in Halamish en 2287 in Adora. Daarbij komen nog 264 nieuwbouwwoningen in Ets Ephraim, 196 in Telem, 184 in Migdalim, 150 in Hasmonaim, 120 in Kiryat Arba, 104 in Karnei Shomron en 98 in Ariel. Verder gaat de commissie definitieve goedkeuring geven aan de bouw van 787 nieuwbouwhuizen in Givat Ze’ev, 381 in Revava en 343 in Elkana.

De beslissingen komen een paar maanden na een speciale conferentie in de Jordaanse havenstad Aqaba van Israel, de VS, Egypte, Jordanië en de Palestijnse Autoriteit, waarbij Israel besloot vier maanden lang geen besluiten te nemen over nieuwbouw in de nederzettingen en zes maanden geen besluiten over zogenoemde ”wilde” nederzettingen.

(Uitgelichte afbeelding: Mina.dan80, CC BY-SA 4.0 Mina.dan80, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons via Wikimedia Commons)