Invallen bij nazi-uitgeverij Der Schelm

Sinds woensdagochtend vroeg vinden in een aantal Europese landen invallen plaats bij vermeende exploitanten van de extreemrechtse uitgeverij “Der Schelm”. Naast Duitsland vinden er ook invallen plaats in Polen en Spanje.

De uitgeverij “Der Schelm” publiceert al minstens tien jaar herdrukken van antisemitische en nationaalsocialistische boeken en geschriften, waaronder antisemitische kinderboeken uit de nazitijd, Mein Kampf, de Protocollen van de Ouderen van Zion en boeken waarin de Holocaust ontkend of gerelativeerd wordt.

Het OM in Karlsruhe beschuldigt zes mannen en twee vrouwen van Duitse afkomst onder andere van het gezamenlijk produceren, verspreiden, leveren en opslaan van opruiende drukwerken in 488 gevallen tussen 2022 en 2024. Een drukkerij-eigenaar wordt beschuldigd van medeplichtigheid. De hoofdverdachte is de uit Leipzig afkomstige en jaren geleden naar Moskou gevluchte uitgever en rechtsextremist Adrian Preißinger. Er loopt een internationaal opsporingsverzoek tegen Preißinger, maar Rusland weigert hem uit te leveren. Blijkbaar ligt men in Moskou niet wakker van een neonazi meer of minder.

Tot de vermoedelijke klanten uit Brandenburg behoren bekende neonazi’s, een aanhanger van de extreemrechtse vechtsportclub “Kampf der Nibelungen”, NPD-functionarissen en leden van Der III. Weg. Een rechtsextremist die zich kandidaat stelde voor “Die Heimat” (voorheen NPD) als gemeenteraadslid, zou “Die Auswitzlüge” hebben besteld. Maar ook leden van de “Bündnis Havelland”, die in 2020 door de binnenlandse veiligheidsdienst als extreemrechts werd aangemerkt, behoorden waarschijnlijk tot de kopers. Onder hen een gepensioneerde die naar verluidt geïnteresseerd was in Joseph Goebbels’ “Das Gesetz des Krieges” en “Wege ins Dritte Reich” en in het nazi-kinderboek “Der Pudelmopsdackelpinscher”. Het boek staat net als “Der Giftpilz” sinds 2018 op de index van het Bundeszentrale für Kinder- und Jugendschutz (Federaal Centrum voor Kinder- en Jeugdbescherming).

Volgens rbb24 heeft Preißinger een systeem opgezet om geldstromen wereldwijd te verdoezelen. Bestellers kregen voor de betaling verschillende rekeningnummers in verschillende landen van diverse rekeninghouders doorgegeven. Een van de rekeningen behoorde toe aan een bedrijf in het Spaanse Malaga, dat wordt toegeschreven aan een in hechtenis zittend rechtsextremistisch echtpaar uit Brandenburg.

Het loopt overigens niet altijd zoals Preißinger wil. Onlangs beklaagde hij zich er nog over dat een aantal kameraden de inkomsten uit de verkoop van literatuur gebruikt hadden om hun eigen bankrekening te spekken.

