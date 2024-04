In Malawi lijdt nu 40 procent van de bevolking honger

In Malawi treft een combinatie van droogte, verschillende tropische stormen en de impact van El Niño meer dan twee miljoen mensen. Het Wereldvoedselprogramma van de VN start noodhulp.

Malawi krijgt te maken met een complexe combinatie aan problemen. Natuurfenomeen El Niño zet de gevolgen van de klimaatcrisis op scherp, terwijl het land nog lang niet hersteld was van de zware tropische stormen in 2022 en 2023. Het zuiden en centrum van het land kregen ook nog eens te maken met langdurige droogte, terwijl overstromingen in de noordelijke en centrale gebieden de gewassen hebben weggespoeld. En het land kampt ook nog eens met de cholera-epidemie die heel Zuidelijk Afrika treft.

