Iedereen een tweede paspoort!

Hoe voel je je vandaag? Weespermop? Of meer Limbo? Käsekopf wellicht? Of meer een Paddy of spaghettivreter?

Ik wil net als Yeşilgöz een dubbel paspoort. Of als prominent PVV-Tweedekamerlid Markuszower. Interessante man: aanhanger van een partij die dubbele PP’s verbiedt en dan heeft juist hij… En vrijwel alle deels Marokkaanse of anderlandse kamerleden hebben die óók. Mag je iemand eigenlijk wel een paspoort afpakken? Ja, hèhè – tuurlijk niet!

Zoals van kamerleden als Mohammed Mohandis, GL-PvdA? Kata Piri, GL-PvdA is geboren in Hongarije, dus? Ulysse Elian, VVD, vader Iraans, ook nog Joods? Senna Matoug, GL-P? Songül Mutluer, GL-P, deels Turks? Mikal Tseggai, GL-P, deels Eritrees? Glimina Chakor GL-P, Marokkaanse roots en moslima? Esmah Lahlah? Raoul White? En dan Denk: alledrie dubbel PP? Don Ceder van de CU heeft een Surinaamse vader en Ghanese moeder… Mijn god! Wat een totale warboel! Gooi ze er allemaal uit, samen met Halsema natuurlijk…

Of anders hoef ik geen dubbel PP maar een tweede. Effe denkuh: ehhhh… waar kannik heen? Ik kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kannik heen? Ik kan niet naar Chili, ik wil niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Ik wil niet wonen in Koeweit, want Koeweit dat is me te heet. En wat Amerika betreft, dat land bestaat niet echt. Waar kannik heen? Ik kan niet naar China, ik ga niet naar China, dat wordt me te druk. Ik wil niet wonen in Schotland, want Schotland dat is me te nat. En de U.S.S.S.R. Dat gaat me net te ver.

België!

Dat was dus Henk Westbroek van Het Goede Doel met zijn hit over de zuiderburen uit 1982. Zijn mooiste lied. Hij is drs in de sociologie, maar je hebt nog nooit iemand zo in de Utrechtse raad zo zien zeuren en zeiken… Sorry, Henk!

Maar juist ‘die Belgen’ hebben me net gisteren gediscrimineerd, omdat ik als ‘Nederlander’ heb opgeroepen tot een boycot van een naziherdenking in België. In dit geval op de grootste nazibegraafplaats van Europa, qua doden dan, nl. Lommel (onder Eindhoven) met 39.000 dode nazi’s. Op onze eigen nazibegraafplaats Ysselsteyn (Venray) liggen er maar 32.000 – maar dan wel veel ergere, zoals de deporteur van Anne Frank, de Nederlandse Eichmann zeg maar, SS’er Julius Dettmann.

Maar ja, dan wordt je tweede, eerste of zesde paspoort opeens afgepakt omdat je antisemitisch doet… Ik heb wel eens met allerlei zelferkende ‘Joden’ geprotesteerd tegen het zionisme via het International Jewish Anti-Zionist Netwerk (IJAN.org). Die actie kwam nog in de New York Times… samenvatting uit 2014 al: ‘More than 350 Survivors and Descendants of Survivors and Victims of the Nazi Genocide Condemn Israel’s Assault on Gaza.’

Sommige semieten vinden je anti als je die bekritiseert vanwege de Israëlische genocide in Gaza. Dankzij de Telegraaf, X, de PVV, de VVD, het FvD, Ja21 en de BBB zitten we in deze stinkende moerasdiscussie. Die ons prachtig afhoudt van het oplossen de woningnood, de zorg- en drugscrisis, de ondergang van het milieu. En zeker: ook van de enorme discriminatie van ‘mensen met een migratieachtergrond’.

Dat heb ik ook! Ik heb twee jaar in de VS gewoond en wel vier in Polen! Ben drie maanden druivenplukker geweest in Frankrijk! Ben zoon van een aartsmigrant. Aarts! VS, GB, B, Ecuador…

Ben dus ook nog arbeidsmigrant, waarbij wij migranten ‘s-ochtends op een Zuidfrans dorpsplein vanaf half zeven moesten rondhangen soms tot vier-vijf uur. Tot er een wijnboer verscheen die dan zijn raamloze, versleten bus vol met rondhangers laadde na een gebitskeuring à la de paardenmarkt. Die rondhangers spraken namelijk nooit Frans – en daar gingen we dan – god weet waarheen. (Ik herinner me de Schotten die letterlijk als elk vierde woord ‘fuck’ gebruikten – dat was nieuw voor me, toen in 1982, en ging me snel ontzettend storen. Fuck!)

In twee artikelen over onze boycot (nl. van de werkgroep Herdenk nazi’s NIET) van de naziherdenking in Lommel word ik weggezet als ‘Nederlander’ terwijl ik mij dat niet voel – heb te lang in de buitenlanden gewoond, maar je moet wat – anders kan je het als statenloze echt schudden – ik heb er dichtbij gezeten.

Dus? Nooit meer zeuren over ‘Nederlands’. Kijk wat iemand doet – daar gaat het om. En verder ontdekte ik in Berlijn vorig jaar, in het Immanuel Kant Gymnasium de prachtige zin: Iedereen heeft recht op respect en de plicht anderen te respecteren.

“Ein jeder Mensch hat rechtmässigen Anspruch auf Achtung von seinen Nebenmenschen, und wechselseitig ist er dazu auch gegen jeden Anderen verbunden.”

De grote filosoof Kant was wél een Duitser, schreef prachtig Duits, maar was GEEN nazi!

Bin ich deutlich, ja!?

Shakespeare – ik kan het niet laten – in ‘The Merchant of Venice’:

Fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer, as a Christian is? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die?

Dat was al in 1596, Geertjo!!! O ja: heeft jouw Hongaarse vrouw wellicht iets dubbel..?

If you prick us, do we not bleed? Ein jeder Mensch…

Kant werd geboren – net als SS’er Dettmann – in Königsberg.