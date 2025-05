Ideologische strijd voor Christus – De inzet van extreemrechtse miljardairs

De Franse landstreek Sologne is populair bij extreemrechtse miljardairs. Zo zal binnenkort de rooms-katholieke kostschool van de ultraconservatieve miljardair Pierre-Édouard Stérin er worden gehuisvest. Sologne is in de loop van de tijd een speeltuin geworden voor Franse zakenlui die er een tweede huis bezitten. In het weekend ontmoeten zij elkaar daar, zoals Martin Bouygues, de voorzitter van de gelijknamige telefoongroep, Claude Bébéar, voormalig CEO van Axa (verzekeringen), en filmproducent Michel Seydoux. Het is niet ongewoon om ze per helikopter vanuit Parijs te zien aankomen, vergezeld door hun sterrenkoks. Een groep bewoners van de streek heeft verzet georganiseerd tegen verdere ontwikkeling van deze bezetting door het ‘grote geld’. Een reportage hiervan, door Fanny Marlier, is integraal te lezen op de site Reporterre. Een aantal alinea’s eruit vertaalde en bewerkte ik.

Fundamentalistisch-christelijk

Ik breng dit relatief lokale nieuws onder de aandacht omdat het een concreet vervolg levert op het item ‘Joods-christelijke beschaving – een bedrog’ op deze site (zie hier). Dat blijkt vooral in handen van extreemrechts gecombineerd met het geld van miljardairs. Religie wordt gebruikt om met een irrationele onderbouwing een massabasis in beweging te brengen. De vastgoedmiljardair tevens Amerikaans president, Trump, is dat gelukt. Tijdens de meeting in het kader van zijn eerste 100 dagen van politiek bewind verzamelde zich een boel aanhangers, velen van fundamentalistisch-christelijke huize. In een verslag, gepubliceerd in Le Monde van 2 mei 2025, van die meeting werd iemand aan het woord gelaten, die een perfect voorbeeld van irrationele onderbouwing verwoordde: ‘Trump creëerde in drie maanden de basis voor het vervolg. Ik weet zeker dat de prijzen niet zo hoog zullen blijven. Dat is wat geloof genoemd wordt’. Het ‘zeker weten’ rust in ‘geloof’. De man haalde God er dan ook bij.

Dit is de insteek van meerdere miljardairs als zij het ‘geloof’ erbij halen. Zoals ook de hierboven genoemde Pierre-Édouard Stérin, een ultraconservatieve anti-abortusmiljardair, bewonderaar van Donald Trump, belastingvluchteling in België, vergaarde zijn fortuin met de lancering van Smartbox-geschenkdozen in 2003.

Om zijn fortuin te gebruiken voor ‘het herstel van Frankrijk en de bevordering van Christus’, is hij van plan om volgend jaar september op een gekozen locatie een rooms-katholieke kostschool te openen. Die zal uitsluitend toegankelijk zijn, buiten het contract met het nationale onderwijssysteem om, voor jongens, leest men op site van Reporterre. De Academie Saint-Louis biedt plaats aan 600 studenten, die voor een bedrag tussen de 4.500 en 14.500 euro per jaar onderwijs volgen.Er worden vier niveaus middelbare school geopend (‘collège’ en het jaar daarop een lyceum). Op de website van de toekomstige instelling staat het handvest voor ‘integraal onderwijs’ van een bestaand onderwijsnetwerk Saint Joseph, dat het project als volgt omschrijft: ‘Elk kind ontvangt zijn waardigheid van God. Onze ambitie komt voort uit een visie die het beste nastreeft, naar heiligheid.’

Achter deze tekst staat François-Xavier Clément, voormalig directeur van de particuliere rooms-katholieke middelbare school Saint-Jean de Passy, ​​auteur van De Weg van de Integrale Educatie (in het Frans), een boek waarin onderwijs wordt beschreven als het ‘eerste terrein van ideologische strijd’ en daarom het ‘eerste terrein van herovering voor wie wil investeren in de samenleving’.

De reportage van Fanny Marlier over het burgerverzet tegen de bouw van de school in deze streek heeft eveneens een politieke achtergrond: ‘Het project dat hier wordt voorbereid, is een school met als doel leiders voor extreemrechts op te leiden. Het is een symbolische plek om te laten zien dat ook wij, de inwoners die echt verbonden zijn met dit gebied, samen dingen willen maken en bouwen die niets te maken hebben met de in-group die hier bestaat’, zegt François.

In de onderliggende tekst verwijst hij naar het Pericles-project van Pierre-Édouard Stérin. Volgens een vertrouwelijk document dat L’Humanité in 2024 openbaarde, is de miljardair van plan om 150 miljoen euro te investeren in conservatieve denktanks en kondigt hij een ‘gezamenlijk project’ aan met bepaalde leidinggevenden van de politieke partij van Marine Le Pen, Rassemblement National (RN), gericht op het ‘winnen’ van 300 steden bij de gemeenteraadsverkiezingen.

‘Wat wij willen is Sologne voor iedereen, voor openbaar onderwijs’, benadrukt Yvon, staand in het midden van de twee spandoeken. ‘Dit is niet het Sologne van de hekken, waar terreinwagens bospaden privatiseren.’

Het gebied waarover gesproken wordt, bestaat voor 70% uit bosgrond en is geclassificeerd als Natura 2000. Het is de locatie van privéjachtpartijen en gigantische drijfjachten georganiseerd door grootgrondbezitters. In totaal is er 4.000 km aan hekken geplaatst, soms wel 2 meter hoog. Volgens journalist Jean-Baptiste Forray, auteur van Nouveaux seigneurs(Nieuwe Heren; Les Arènes, 2024), is Sologne zelfs ‘een laboratorium van separatisme voor de ultra-rijken’ geworden. In de genoemde studie onderzoekt hij de ultra-rijken die de regio overnemen.

Van die soort kennen we er meer en in andere streken van de wereld, zoals Noord-Amerika. De Amerikaanse techmiljardair Elon Musk heeft een eigen gemeente in Texas ingenomen (zie hier). In die gemeente, met een paar honderd inwoners, bevindt zich het terrein van zijn bedrijf SpaceX. De meeste inwoners werken voor Musk. De gemeente gaat heten Starbase. Waarom zou je zo iets willen? Als je de macht hebt, kan je makkelijker allerlei wettelijke verplichtingen omzeilen…

Thom Holterman (mede gebaseerd op vertaling en bewerking van de reportage van Fanny Marlier in Reporterre, zie hier).

– Door Thom Holterman, oorspronkelijk verschenen bij Libertaire Orde