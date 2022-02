Identiteit schutter dodelijke aanslag BLM protest in Portland bekend

De dader van een bloedige aanslag op een BLM mars in Portland ter nagedachtenis van Amir Locke is door antifascisten geïdentificeerd als een racist. Ook de naam van de 60-jarige activiste die werd doodgeschoten is bekend geworden.

In de dagen na de schietpartij deed de politie in Portland er alles aan om de aanslag te bagatelliseren. De aanslag werd geframed als een wederzijds conflict tussen een gewapende huiseigenaar en gewapende demonstranten. Verder werd de schietpartij geplaatst in een reeks van toenemend vuurwapengeweld dat Portland, zoals veel Amerikaanse steden sinds de coronauitbraak teistert. Lokale en internationale media zoals CNN namen dit frame van de politie klakkeloos over. De politie in Portland heeft een lange racistische historie en in het verleden vaker leugens verspreidt om demonstranten kwaadaardig af te schilderen. Daar komt nog eens bij dat deze mars georganiseerd werd door de moeder van Patrick Kimmons, die 4 jaar geleden door de politie in Portland werd doodgeschoten. De rechter heeft de agenten die de Zwarte man in de rug neerschoten vrijgesproken, maar daar legt de moeder zich niet bij neer en maandelijks organiseert zij vreedzame BLM-marsen. Hier is de politie niet blij mee.

De afgelopen 48 uur na de aanslag heeft de politie niet veel meer informatie verspreid, behalve dat het ging om een gewapend conflict tussen een “huiseigenaar” en demonstranten. Er werd niet eens bevestigd dat de schutter gearresteerd was, alleen dat hij geen link had met racistische groepen. Ooggetuigenverslagen lieten een ander beeld zien. Bij de aanvang van de demonstratie kwam een witte man op verkeersregelaars van de mars af. Deze mensen, “corkers” genaamd, zetten de straten af waar de mars langs gaat lopen, zodat verkeer rustig gestopt kan worden. Eigenlijk iets wat motoragenten vaak bij legale demonstraties in Nederland doen. De man begon direct een ruzie en misogyne opmerkingen te schreeuwen. Binnen 90 tellen begon hij van dichtbij op de vrouwelijke verkeersregelaars te schieten, waarbij hij 4 vrouwen verwondde en 1 doodschoot. Een gewapende demonstrant kon gelukkig snel reageren en erger voorkomen door de schutter uit te schakelen. Vrijwillige verpleegkundigen, die bij alle demonstraties in Portland aanwezig zijn, konden gelukkig snel helpen, tot de politie ter plekke kwam en de verpleegkundigen van de zwaargewonde mensen af trok.

Meer dan 48 uur na de schietpartij had de politie de identiteit van de dader nog niet bekend gemaakt. Antifascisten hebben de man nu echter geïdentificeerd als de 44-jarige Ben Smith. De man heeft een geschiedenis van geweld en heeft op internet vaak gepraat over geweld tegen antifa en BLM-demonstranten in Portland. Hij volgt het Youtube kanaal van de conservatieve rechtse ophitser Andy Ngo, plaatste op Reddit antisemitische berichten en prees Kyle Rittenhouse. Hij was onderdeel van de Furry gemeenschap en was hier onderdeel van een chatgroep die door antiracistische Furries werd getypeerd als “Nazi con”. Ben Smith ligt op dit moment in het ziekenhuis en het is nog niet bevestigd dat hij gearresteerd is. Ook opmerkelijk: antifascisten hebben bevestigd dat hij geen huiseigenaar is. De conclusie is politie liegt en het antifascistische motto blijft “we protest us”.

The Portland mass shooter has been identified as Ben Smith,44, who has a history of violence and has vocally talked about killing Antifa and BLM protesters in the past. He became more radicalized over the last 2 years and is a fan of Andy Ngo.

(This is older photo w/out beard)

1/ pic.twitter.com/KxyGIGdbq8 — John #ProtectThackerPass (@Johnnthelefty) February 22, 2022

Het slachtoffer van de schietpartij is ook bekend gemaakt. Het gaat om June Knightly, onder demonstranten bekend onder het pseudoniem T-rex. Een 60-jarige BLM activiste die sinds de George Floyd-opstand vrijwilliger was bij BLM-protesten en ook daklozen hielp bij mutual aid-projecten. Zij was vorig jaar net van kanker hersteld en liep nog met een wandelstok, tot het moment dat zij werd neergeschoten door een racist. Een zeer onfortuinlijke gebeurtenis, die echter niet uit de lucht kwam vallen.

In de zomer van 2020 werd er al op antifademonstranten geschoten door een lokale racist. Een week later op 22 augustus werd er bij een pro-politie-demonstratie in de lucht geschoten en door witte suprematist Allen Swinney een geweer gericht op antifascisten. In juli dat jaar was er al een man die bom gooide op BLM-demonstranten, maar deze voormalige Navy Seal werd nooit opgepakt. Daarnaast zijn er talloze pogingen geweest van MAGA-supporters om een aanslag te plegen door keihard met een auto door een protestmars te rijden. Ik heb zelf nog een keer opzij moeten springen tijdens een BLM-protest en dat is best schrikken. De hetze tegen antifa en BLM-demonstranten door rechtse pers als Fox News en Andy Ngo in 2020 hebben hier flink aan bij gedragen. Ook liberale media en politie hebben na Bidens verkiezing antifa-demonstranten gedemoniseerd. De “liberaal progressieve” burgemeester van Portland riep begin 2021 op tot vigilante actie om de stad terug te veroveren op “anarchisten”. Ted Wheeler zei letterlijk “make them hurt a little bit”. Deze demonisering heeft ertoe geleid dat een lokale racist bij een vreedzame demonstratie in zijn buurt geflipt is en op ongewapende vrouwen is gaan schieten die verkeer aan het regelen waren. Woorden doen ertoe. Black Lives Matter.

Om de overleden kameraad en haar vrienden te steunen is een donatie-actie opgestart:

https://www.gofundme.com/f/stand-with-portland