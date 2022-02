Nog veel onduidelijk over aanslag op antifascisten in Portland

De man die gisteren een antiracistische betoger doodschoot in Portland, Oregon, en vijf anderen verwondde, schijnt in de buurt te wonen waar de betoging plaatsvond.

De politie laat weinig los over de zaak, maar volgens diverse berichten zou de man zonder enige aanleiding het vuur hebben geopend op de betogers. Een van de mensen die gewond raakte, sprak met de Portland Mercury.

“We waren ongewapend en probeerden de zaak te de-escaleren en hem over te halen weg te gaan…..Hij werd niet door ons bedreigd. Hij liep naar ons toe, terwijl hij iets schreeuwde over betogers in zijn buurt. Minder dan 90 seconden later opende hij het vuur op ons”. Ze zei dat ze ongeveer drie meter bij de man vandaan stond toen hij haar neerschoot, en dat enkele kogels ook haar knie en arm schampten. Een andere vrouw werd in haar buik, been en borst geschoten. Een derde werd in de nek geraakt. De vierde vrouw werd doodgeschoten. De vrouw die met de Mercury sprak, zei dat vrijwillige straatmedici als eersten ter plaatse waren om de gewonde mensen te verzorgen.

De vrouw zegt de hele zaak gefilmd te hebben op haar door de politie in beslag genomen Go Pro camera.

In eerste instantie circuleerden er berichten dat een eveneens gewapende betoger teruggeschoten zou hebben. De dader zou daarbij gewond zijn geraakt. Moeilijk te zeggen wat er gebeurd is, want de politie houdt de lippen stijf op elkaar en weigert zelfs te zeggen of er daadwerkelijk iemand gearresteerd is. De meeste betogers koesteren een diep wantrouwen tegen de politie en weigeren een verklaring af te leggen. Duidelijk is wél dat de schutter snel overweldigd werd. Of hij daarbij al dan niet neergeschoten is, valt niet met zekerheid te zeggen.

