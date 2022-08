Huiszoeking Mar-a-Lago door FBI

Het was gisteren geen fijne dag voor Donald Trump. Niet alleen moest hij naar New York ter ondervraging inzake de zaak die de staat New York tegen de Trump Organization heeft lopen onder leiding van Attorney General Fani Willis, maar ook viel de FBI op dat moment Mar-a Lago binnen voor een huiszoeking, en Trump kon er met zijn grote bek nu eens niks tegen doen. De samenloop van die omstandigheden was wellicht geen toeval. Misschien dat men Trump er liever niet bij aanwezig had, zodat hij niet nog snel opdracht kon geven zaken te doen verdwijnen (als dat al mogelijk was).

Natuurlijk heeft Trump er wel al wàt over gezegd in de zin van politieke heksenjacht en dat dit allemaal niet nodig was blablabla, daarbij slaafs gevolgd door ongewervelden mensen als Kevin McCarthy:

“I’ve seen enough,” Representative Kevin McCarthy, the House minority leader, wrote in a statement that he posted online. “The Department of Justice has reached an intolerable state of weaponized politicization.” (New York Times)

Nou precies, vraag dat maar eens aan Bill Barr.

Zijn Joe Biden en Merrick Garland erg (tè?) voorzichtig om de schijn te vermijden om puur politieke redenen hun politieke tegenstanders te vervolgen, de Republikeinen geven nu al aan daar geen enkele moeite mee te zullen hebben:

Hinting at a possible congressional investigation into the sitting attorney general if Republicans take control of the House in the midterm elections, Mr. McCarthy added, “Attorney General Garland, preserve your documents and clear your calendar.”

(…)

In a post last week, Ric Grenell, who served as Mr. Trump’s acting director of national intelligence, said that if the former president were to be re-elected, he must “clean out the FBI and DOJ.” (New York Times)

In Florida wil één staatsafgevaardigde zich in elk geval juridisch al zo ongeveer afscheiden van de VS:

“It’s time for us in the Florida Legislature to call an emergency legislative session & amend our laws regarding federal agencies,” Mr. Sabatini wrote on Twitter. “Sever all ties with DOJ immediately. Any FBI agent conducting law enforcement functions outside the purview of our State should be arrested upon sight.” (New York Times)

Ik weet niet of ik paranormale gaven heb of dat ik onbewust al ergens een hint had gelezen, maar gisterenavond vroeg ik me nèt af of er nu nog eens iets ging gebeuren met betrekking tot die vijftien dozen met zeer geheime materialen die Trump ontvreemd had uit het Witte Huis, en die in Mar-a Lago bleken te staan. Een zaak die afgelopen winter aan het licht kwam. Bij die documenten zaten dermate geheime stukken dat ze zelfs niet eens genóemd mocht worden op een lijst ervan. Je vraagt je af of ze wellicht iets te maken hadden met Trumps Russische connecties.

Een huiszoeking is geen kattepis. Om daar toestemming voor te krijgen, heeft de FBI voor een federale rechter aannemelijk moeten maken dat er ten eerste een verdenking van een misdrijf bestaat, en zich ten tweede bewijs met betrekking tot dat misdrijf in Mar-a-Lago kan bevinden. En dat met betrekking tot een voormalige president en diens verblijf. Donald Trump breekt opnieuw een diepterecord.

Maar goed, we zijn er nog niet. We weten immers niet wat er al dan niet bij die huiszoeking gevonden is. Wel weten we nu dus dat men Donald Trump inmiddels zèlf aan het onderzoeken is.

(Foto van:The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons)