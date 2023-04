Huis van Afgevaardigden Montana verbant transgenderafgevaardigde

Zooey Zephyr, een Democratische transgenderpolitica, is verbannen uit het Huis van Afgevaardigden van de Amerikaanse staat Montana, zeg maar het Overijssel van de VS. In tegenstelling tot wat in sommige berichten gezegd wordt mag ze nog wél stemmen, maar dient ze dat op afstand te doen. De verbanning geldt tot het einde van de huidige zittingstermijn van het Huis op 5 mei.

De verbanning is een reactie op Zephyr’s opmerkingen tijdens de behandeling van een wetsvoorstel om medische behandelingen voor transseksuele minderjarigen te verbieden. Zephyr verweet de Republikeinse afgevaardigden ‘bloed aan de handen’ te hebben mochten ze instemmen met het voorstel.

‘Gebrek aan decorum’ vonden de Republikeinen, die een motie indienden haar uit het Huis te verwijderen. Zooey Zephyr weigerde haar excuses aan te bieden en verdedigde zich vakkundig tegen de aantijgingen:

Helaas mocht het niet baten:

‘Gebrek aan decorum’ is momenteel populair in extreemrechtse kringen in de VS (ja: de GOP is inmiddels een ordinaire extreemrechtse partij). Eerder werden twee (zwarte) Democratische afgevaardigden om dezelfde reden al verbannen uit het Huis in Tennessee. Beiden zijn overigens inmiddels weer geïnstalleerd.

Uitgelichte afbeelding: By Official portrait of Montana State Representative Zooey Zephyr (D-Missoula, HD-100), courtesy of the Montana State Legislature. – https://leg.mt.gov/legislator-information/roster/individual/7651, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131079177