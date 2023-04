Twee zwarte Democratische afgevaardigen verbannen uit Huis van Afgevaardigden Tennessee

Het Huis van Afgevaardigen van de Amerikaanse staat Tennessee heeft twee Democratische afgevaardigden uit het Huis gezet. Gloria Johnson, een derde afgevaardigde, overleefde de stemming. Het is waarschijnlijk geen toeval dat Johnson een witte vrouw is en de beide anderen zwarte mannen zijn.

Rep. Gloria Johnson on why she survived while two of her colleagues were expelled from the Tennessee House: “Well, I think it’s pretty clear. I’m a 60-year-old white woman and they are two young Black men.” pic.twitter.com/6dNbW9dOHz — Aaron Rupar (@atrupar) April 7, 2023



Aanleiding voor hun verbanning is het luidkeelse protest van de afgevaardigden tijdens een debat in het Huis over de gevolgen van een schietpartij in een school in Tennessee, waarbij 6 doden vielen. In plaats van maatregelen te nemen tegen het vuurwapenbezit in Tennessee, besloot de Republikeinse meerderheid de beveiliging op scholen te verbeteren. Het Huis nam donderdag een wetsvoorstel aan dat scholen verplicht om jaarlijkse oefeningen te houden, alle toegangsdeuren op slot te houden en een mobiel paniekalarmsysteem te installeren.

Dweilen met de kraan open, vonden Justin Jones, Gloria Johnson en Justin Pearson. Ze lieten hun ongenoegen blijken door “geen actie, geen vrede” te zingen in het Huis, waarop de vergadering geschorst werd.

De Republikeinse voorzitter vergeleek de actie van de afgevaardigden met de bestorming van het Capitool door de sociopathische aanhang van Trump op 6 januari 2021 (“Net zo erg. Misschien wel erger.”) en bracht een motie in stemming de drie permanent te schorsen. De Republikeinen beschikken in het intens reactionaire Tennessee over 75 van de 99 afgevaardigden, dus de uitkomst van de motie was niet zo moeilijk te voorspellen. Tegen twee zwarte afgevaardigden werd die motie met de vereiste tweederde meerderheid aangenomen, tegen de witte afgevaardigde kwam men één stem te kort..

Studenten en leraren protesteren al dagen voor (en in) het Huis tegen de weigering van de Republikeinse meerderheid strengere wapenwetten in te voeren.

Ook donderdagochtend waren weer honderden demonstranten aanwezig om steun te betuigen aan de drie afgevaardigden.

De gebeurtenissen in Tennessee tonen – voor de zoveelste keer – aan dat de democratie in de VS onder druk staat: “This is not democracy. This is not what it is supposed to look like. And everybody needs to be very afraid and very worried that there are people in positions of power who are using that power to expel people who are duly elected to their seats”.

Every American should watch this and heed his warning. We are losing our democracy. It starts in Tennessee, but it won’t end there. pic.twitter.com/ppf6gRPR2F — Marcus Flowers (@Marcus4Georgia) April 7, 2023



Uitgelichte afbeelding: By Ichabod – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7623486