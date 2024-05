Hongerstakende studenten beëindigen hongerstaking omdat ze honger krijgen

De drie ‘pro-Palestijnse’ studenten die bij de Universiteit van Maastricht in hongerstaking waren, hebben hun actie beëindigd omdat ze honger kregen bang zijn dat de hongerstaking hun gezondheid negatief beïnvloedt. Twee andere studenten hadden nóg minder ruggengraat en haakten al eerder af.

De studenten vinden dat de Universiteit van Maastricht alle banden met Israëlische instellingen moet verbreken. De Uni treuzelt daar volgens de studenten te lang mee, vandaar dat men besloot niet meer te eten. Het leverde in elk geval een (onbedoeld) hilarisch artikel op in de Volkskrant. Hoogtepunt:

Hongerstaker Alex verloor in zeven dagen 6 kilo aan gewicht, vertelt hij voor de poort van het faculteitsgebouw. ‘Ik voel me niet goed, heb honger, ben shaky en heb het erg koud’, aldus de jonge Duitse student, die als enige hongerstaker geen gezichtsbedekking draagt. ‘Maar onze gezondheid lijkt het bestuur geen barst uit te maken.’

Nog meer nieuws van het antisemitische front: ook in Groningen voeren studenten actie voor Hamas. Daar is het standbeeld van het Joodse feministische icoon Aletta Jacobs bedekt met een Palestijnse vlag. Veel stadjers ergeren zich daar dood aan, maar tot nu toe weigert de gemeente in te grijpen. Normale bestuurders zouden de zaak natuurlijk ontruimen, maar het schijnt niemand wat te interesseren.

