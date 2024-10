Hongersnood Soedan: Gezinnen eten gras om te overleven

Heel wat Soedanese kinderen jonger dan vijf jaar kampen al met acute ondervoeding, waarschuwt de ngo Save the Children. Het risico op hongersnood breidt uit naar de helft van de staten in het land, voor het eerst sinds de oorlog er uitbrak anderhalf jaar geleden.

In het vluchtelingenkamp Zamzam, waar ongeveer een half miljoen mensen wonen, heerst al ongersnood. Het is pas de derde keer dat er formeel een hongersnood is vastgesteld sinds er een internationaal systeem voor monitoring op poten werd opgezet twintig jaar geleden.

De crisis breidt uit naar de rest van de bevolking in Soedan: meer dan 30 procent van de Soedanezen onder de 5 jaar zou aan acute ondervoeding lijden – een belangrijke maatstaf om de ernst van een humanitaire crisis te beoordelen.

