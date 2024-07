Honger in de wereld blijft koppig hoog

De honger in de wereld laat zich al voor het derde jaar op rij niet terugdringen, blijkt uit cijfers van verschillende VN-agentschappen. Vorig jaar werd één op de elf mensen geconfronteerd met honger – maar tegelijk neemt ook zwaarlijvigheid toe.

De internationale gemeenschap heeft zich tot doel gesteld om honger uit te bannen tegen 2030, maar die doelstelling lijkt verder af dan ooit. Volgens het gezaghebbende State of Food Security and Nutrition in the World, woensdag voorgesteld door verschillende VN-agentschappen, worden nu 733 miljoen mensen met honger geconfronteerd.

Op sommige specifieke domeinen is wel vooruitgang geboekt, zoals de strijd tegen groeiachterstand en de promotie van borstvoeding. Maar een alarmerend groot aantal mensen kampt met voedselonzekerheid en ondervoeding, terwijl het hongerniveau in de wereld al drie opeenvolgende jaren stabiel is gebleven.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: videostill