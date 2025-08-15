Honger als oorlogswapen – de vergeten tragedie van Jemen

De door Iran ondersteunde Huthi-rebellen zetten doelbewust honger als wapen in. Tegelijk dreigt in het land een onomkeerbare watercrisis – en de wereld kijkt weg.

In Jemen sterven kinderen omdat eten en water wapens zijn geworden. Sinds het begin van de burgeroorlog in 2014 hebben de door Iran gesteunde Huthi-rebellen grote delen van het land in handen gebracht en hulpleveranties geblokkeerd. Twintig miljoen mensen worden nu acuut door honger bedreigd, onder wie honderdduizenden kinderen. Naar schattingen van het onafhankelijke Jemenitische persbureau khabaragency.net zijn alleen al tussen 2014 en 2018 ongeveer 85.000 kinderen onder de vijf jaar aan zware ondervoeding overleden, zonder toegang tot medische hulp.

(…)

Met de escalatie van de oorlog werd daarbij een groot deel van de waterinfrastructuur verwoest: dammen, pompstations en leidingnetten liggen buiten gebruik. Miljoenen mensen moeten terugvallen op onzekere bronnen als vervuilde waterbronnen of dure tankwagens terugvallen. Verdrijvingen verscherpen de toestand – in veel gebieden is de nood aan water verdubbeld.

