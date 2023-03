Homofobe rant van Ted Nugent tijdens Trumprally in Waco

Ted Nugent heeft zich tijdens een verkiezingsbijeenkomst van Donald Trump in Waco, Texas, weer eens ouderwets misdragen. Nugent was één van de eerste sprekers op de bijeenkomst. De bejaarde rocker greep de gelegenheid aan eens even flink uit te halen naar de Oekraïense president Zelensky: “I want my money back! I didn’t authorize any money to Ukraine to some homosexual weirdo. I want my money back! I want my freedom back!”.

This is how the Republican presidential frontrunner’s rally kicked off yesterday pic.twitter.com/21d6x3mI5F https://t.co/kO8c3iTfTJ — Aaron Rupar (@atrupar) March 26, 2023



Domrechts in de VS (lees: de aanhang van Trump) heeft heel wat meer sympathie voor Poetin dan voor Biden. Domlinks denkt er natuurlijk net zo over, maar tankies zijn in de VS politiek volstrekt marginaal. Helaas kunnen we dat niet zeggen van domrechts.

Na deze warming up schakelde Nugent over naar een (nóg) hogere versnelling. Hij vroeg om een moment stilte voor de “patriotten” die op 6 januari 2021 het Capitool bestormden en nu in een “Amerikaanse Goelag” wegkwijnen, eiste dat de grenzen gesloten worden en riep op abortus te verbieden, want dat is “moord”:

Ted Nugent having a normal one at the Trump rally in Waco pic.twitter.com/QZ4WSeXBsV — Aaron Rupar (@atrupar) March 25, 2023



Alles tot grote vreugde van de aanwezigen. Waarmee weer eens bewezen werd dat agressieve domheid niet is voorbehouden aan PVV/BBB/FVD/JA21-kiezers.

