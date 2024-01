Hogeschool Utrecht stelt lezingen over Holocaust uit na bedreigingen

De Hogeschool Utrecht heeft een lezingenreeks over de Holocaust uitgesteld. De lezingen zouden op 7 februari beginnen, maar worden nu uitgesteld tot een nader te bepalen tijdstip.

De aanleiding tot het uitstel is niet helemaal duidelijk. De oorspronkelijke berichtgeving in de Telegrof leek er op te wijzen dat de Hogeschool Utrecht zich had laten beïnvloeden door de postmoderne wartaal die in de mode is op sociologiefaculteiten in Europa en de VS: “Wij willen namelijk een diverse en gebalanceerde dialoog faciliteren rond dit onderwerp. We hebben meer tijd nodig om de gebeurtenissen van 7 oktober en daarna in breder perspectief te plaatsen, met ruimte voor uiteenlopende meningen en overtuigingen”.

De berichtgeving elders lijkt er echter eerder op te wijzen dat de Utrechtse Hogeschool bezweken is voor de druk van de mij onbekende actiegroep New Neighbours, die door het CIDI wordt omschreven als ‘activistisch, antisemitisch tuig’. Nou staat het CIDI soms nogal snel klaar met de kwalificatie ‘antisemitisch’, dus oordeel vooral zelf. Ik heb geen FB-account, het aantal berichten dat ik kan zien is heel beperkt. Het CIDI heeft natuurlijk niet altijd ongelijk: de pro-Palestijnse actiebeweging in West-Europa en de VS is daadwerkelijk vergeven van de met Palestijnse vlaggen zwaaiende antisemieten.

Het is natuurlijk schandalig dat het niet mogelijk is aandacht te besteden aan de Holocaust omdat domlinks plebs oproept de lezingen te verstoren. Van extreemrechts zouden we dat niet accepteren en ik zie werkelijk niet in waarom we dat dat wél zouden moeten accepteren van postkoloniaal stalinistisch links. De Utrechtse Hogeschool had niet moeten wijken voor de dreigementen: je geeft nooit toe aan politieke extremisten, of ze nou links of rechts zijn.

Update: de gemeente Utrecht gaat de Hogeschool helpen om de Holocaustlezingen op een later moment wel te kunnen laten doorgaan. Hulde.

Uitgelichte afbeelding: Door Ferran Tufan – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130791802