Hoeveel zieker kan het nog worden: immigratie als spelshow in de VS

Aan psychopatische hondenmoordenares en sadistisch deportatieloeder waar Marjolein Faber nog een puntje aan kan zuigen, Kristi Noem (aka ICE Barbie, vanwege haar meerdere omkleedsessies per dag), tevens hoofd van de Homeland Security, is een nieuw idee gepresenteerd. In iemands zieke, empathiecentrumloze brein is het namelijk opgekomen om kandidaat-immigranten voor de VS op televisie om toegang met elkaar te laten strijden.

Het is de bedoeling dat de kandidaten in een spelshow die zich door het hele land afspeelt bewijzen hoe Amerikaans ze wel niet kunnen zijn.

Contestants would then travel from state to state aboard a train called “The American” to learn about each region’s history and culture and compete in themed contests, ranging from balancing on logs in Hayward, Wisconsin to building and launching a rocket in Florida’s Cape Canaveral, which houses a major NASA hub. (Daily Beast)

Officieel heet het dat Noem haar verdorven gedachten nog niet over dit idee heeft laten gaan, maar van iemand die honden in het gezicht schiet omdat ze niet willen luisteren en zich triomfantelijk laat fotograferen voor een kooi met gevangenen in de Cecot-gevangenis te El Salvador hoeven we weinig goeds te verwachten.

(Foto: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons)