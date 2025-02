Historische hongercrisis in Soedan dreigt verder te escaleren

Hulporganisaties en de VN waarschuwen voor een escalatie van de hongercrisis in Soedan. Hoewel de helft van de bevolking nu kampt met voedselonzekerheid, is er nauwelijks internationale aandacht, en het volgende “magere seizoen” nadert snel.

In oktober vorig jaar al waarschuwden de Verenigde Naties dat “nog nooit eerder in de geschiedenis zoveel mensen hongersnood hebben gekend als vandaag in Soedan”, en inmiddels is de situatie nog verergerd.

In het land kampen nu 24,6 miljoen mensen met acute voedselonzekerheid, en 8,5 miljoen mensen krijgen te maken met een noodsituatie of hongersnood, volgens het laatste Integrated Food Security Phase Classification (IPC)-rapport.

