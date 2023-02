Historicus UA bedreigd door extreemrechtse gek

Een historicus die werkzaam is aan de Universiteit van Antwerpen (UA) is met de dood bedreigd door een fascistische engnek. De inmiddels opgepakte dader eist dat Stabel in zijn colleges voortaan een extreemrechtse invalshoek hanteert. Zo niet, dan kan de prof rekenen op “een bloederig einde”. Professor Peter Stabel ontving de dreigmail al in augustus vorig jaar, maar heeft daar nu pas ruchtbaarheid aan gegeven.

Volgens de briefschrijver – die de mail opent met “geachte vuile marxist” – moet het maar eens afgelopen zijn met die marxistische geschiedschrijving op de UA. Lesgeven aan het eerbiedwaardige instituut moet voortaan plaatsvinden “op een Vlaams-nationalistische wijze”. Ook moet de prof zijn studenten duidelijk maken dat “de cultuur van de islam, de negers, de joden, de homo’s, zigeuners etcetera des duivels en barbaars is”. Studenten moet duidelijk worden gemaakt dat hun taak is deze duivelse invloeden actief te bestrijden. Het is alsof je op een partijbijeenkomst van FVD bent.

Gelukkig voor Stabel viel er ook wat te lachen:

Interessanter is wat de briefschrijver daarna schrijft over geschiedenis als de wetenschap die het verleden bestudeert. Historici, en uiteraard in dit geval in eerste instantie historici die doceren aan de universiteit, mogen “niet te veel op iets (sic) vragen stellen” en moeten “gewoon geloven van het is zo gebeurd, dus het is waar”.

In een blogpost op de site van de UA legt de prof uit waarom dit tenenkrommende onzin is. Ten zeerste aanbevolen.

De dader is opgepakt en verhoord, maar omdat het iemand met een blanco strafblafblad betreft, heeft de politie hem na een flinke berisping weer laten gaan(!). Omdat de dader toegang had tot het universiteitsnetwerk, gaat het allicht om een student of een personeelslid.

