Het kleinburgerdom hangt de radicaal uit

“Ecologie zonder klassenstrijd is tuinieren”. De leuze wordt overigens in het Engels voortgedragen, dat verstaan de expats beter. Ik neem twee fouten in deze kreet waar. In de eerste plaats het rare idee dat de “klassenstrijd” in de ecologische strijd moet worden ingebracht. Denken de lui die deze leuze hanteren dat het storten van dioxine, granuliet of PFAS in de openbare ruimte, ten koste van drinkwater en natuur, GEEN klassenstrijd is? Straks gaan ze me nog vertellen dat Wilders en zijn bende geen klassenstrijd voeren – klassenstrijd kan alleen van “links” komen. Kijk, daar verraad je je kleinburgerdom al.

Verder spreekt er behoorlijk dedain uit jegens tuinieren. Een proletarischer bezigheid dan het onderhouden van een volkstuin (de naam zou al vermoedens moeten opwekken) lijkt mij moeilijk te vinden. Thijs Lijster komt op zijn idee van gemeenschappelijkheid door een gemeenschapstuin. Gezamenlijk aan het verbouwen op grond die zogenaamd niet van jou is, maar in feite natuurlijk van iedereen – socialistischer kan ik het mij niet voorstellen, buiten fabriek of kantoor dan. Maar de Diggers waren natuurlijk te anarchistisch naar de zin van de bouwers aan de enige echte arbeidersvoorhoede onder leiding van lui die er voor doorgeleerd hebben.

Voor een ernstiger vorm van kleinburgerlijk stoken ga ik te rade bij een site die lang tegen antisemitisme waarschuwde, maar waarvoor de klok eigenlijk al geluid heeft toen ze gingen mansplainen dat mannen zwanger kunnen worden:

Aangezien de Klimaatcrisis Coalitie activisme voor klimaatrechtvaardigheid en een Free Palestine ondermijnt, stoppen op dit moment meerdere groepen liever hun collectieve energie in andere gezamenlijke acties.

Elders op die site tref ik een foto aan van een trotse demonstrant die een karton met daarop Zionism = ecocide. Zoals de wind waait waait mijn jasje. Dit beeld staat onder een kop die luidt:

De weg naar klimaatrechtvaardigheid loopt via een bevrijd Palestina

Ik ga niet naar die lui verwijzen, u vindt het desgewenst wel.

Men zegt dat antisemitisme bij uitstek bij het kleinburgerdom hoort. Ik ben daar niet zo van overtuigd, maar je zou het wel gaan denken. Klimaatrechtvaardigheid is: Israël van de kaart vegen.

Eigenlijk is het altijd wel eenzaam geweest aan de echte linkerzijde.

– Uitgelichte afbeelding: Guerrillatuin met zelfgebouwde kas, Londen. Eigen foto AJvdK