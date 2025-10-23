Het jaar van Drucker en het heengaan van Dolle Mina

Op de tonen van Lucille in de versie van de Everly Brothers – snerpende stemmen – werd de Tweede Golf op de televisie (in 1970 een zeer belangrijk medium) aangekondigd door Dini Damave en Laurie Langenbach.



De tekst werd in ondertiteling vertaald. Ik ga die tekst hier niet geven.

Mannen, zo beloofde het televisieprogramma, konden maar beter niet de straat op gaan – het was wel duidelijk dat het om Amsterdam ging – want boze vrouwen zouden wel raad met hen weten. Het was de media-lancering van “iets” wat niet genoemd werd, de parapluterm in Nederland voor de Tweede Golf: Dolle Mina. Het was geen actiegroep, maar een verzameling acties, in de begintijd ludiek, naar de geest van Provo die nog rondwaarde en gereïncarneerd was in de Kabouterbeweging. Pim de la Parra kijkt bepaald niet ongelukkig als hij “ontvoerd” wordt. Het ludieke zou allengs slijten – een blokkade van een abortuskliniek die van hogerhand met sluiting bedreigd wordt kun je niet ludiek organiseren.

Ludiek was bijvoorbeeld het verkondigen dat de feministe van het fin de siècle, Wilhelmina Drucker, in haar tijd smadelijk Dolle Mina werd genoemd. Deze fictie is naar mijn weten bedacht door Selma Leijdesdorff, voorvrouw van Dolle Mina omstreeks 1970. Selma is 6 oktober overleden – een bericht dat mij bereikte toen ik in mijn vaste boekhandel-om-de-hoek, “toevallig” een feministische boekhandel een grote biografische pil over Wilhelmina Drucker zag, geschreven door Marianne Braun.

Selma heeft de biografie niet meer kunnen lezen, tenzij bij inzage van het werk in uitvoering. De biografie is geschreven naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Druckers overlijden, wat dit jaar het jaar van Wilhelmina Drucker maakt. De schrijfster was een studiegenote van mij, ik wens haar geluk met de publicatie, ik moet nog even nadenken of, of liever: wanneer, ik weer zo’n dikke biografie zal aanschaffen en lezen. U weet het boek wel te vinden, nietwaar.