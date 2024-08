Herziene aanklacht tegen Trump in 6 januarizaak

Na de volstrekt absurde en op geen enkele wet of jurisprudentie gebaseerde uitspraak van het Supreme Court van afgelopen juni, dat een president criminele immuniteit geniet voor alles wat hij als zijnde in zijn officiële functie als president doet, moest in elk geval de aanklacht tegen hem in de 6 januarizaak herzien worden.

Dat heeft speciale aanklager Jack Smith nu gedaan. En gelukkig ook meer dan zestig dagen vóór de verkiezingen, omdat het Ministerie van Justitie een (ongeschreven) regel hanteert dat er binnen zestig dagen voor een verkiezing geen nieuwe aanklachten tegen een presidentskandidaat zouden moeten worden gedaan. Lopende zaken echter kunnen gewoon voortgang vinden.

Is de aanklacht sterk aangepast? Dat lijkt alleszins mee te vallen. De vier oorspronkelijke aanklachten staan allemaal nog:

Conspiracy to defraud the U.S.

Conspiracy to obstruct an official proceeding

Obstruction of and attempt to obstruct an official proceeding

Conspiracy against citizens’ rights

Het belangrijkste gevolg lijkt te zijn dat diverse details met betrekking tot Trumps interacties met het Ministerie van Jusititie – neerkomend op pogingen van hem om Justitie te dwingen mee te werken aan het verwerpen van de verkiezingsuitslag – uit de aanklacht en/of het bewijs zijn geschrapt, omdat die dan inderdaad onder de officiële handelingen van een president zouden vallen (ook bewijs dat daarvan afkomstig is mag absurderwijze niet gebruikt worden volgens het Supreme Court). De aanklacht tegen justitiemedewerker Jeffrey Clark heeft men dan ook laten vallen.

Dat vindt het Supreme Court blijkbaar allemaal prima, zij het wel dat zij in hun uitspraak vermeldden dat de president geen rol te spelen heeft bij het tellen van de stemmen van het Kiescollege. Dat laat de mogelijkheid open dat Trumps pogingen Mike Pence de telling te laten stoppen of ongeldig verklaren wel degelijk in de rechtszaak gebruikt zou kunnen worden.

Verder heeft Jack Smith ervoor gekozen deze nieuwe aanklacht een nieuwe Grand Jury voor te dragen (de Grand Jury is een uit burgers bestaande jury, die na het aanhoren van de zaak van de aanklager beslist of een persoon vervolgd moet worden). Had hij de vorige jury gebruikt, dan had men het argument kunnen aandragen dat deze reeds beïnvloed was door bewijs dat met terugwerkende kracht onrechtmatig is verklaard.

Kortom, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar met het huidige Supreme Court kun je redeneren en logische gevolgtrekkingen maken zoveel je wilt, als een uitkomst hen niet bevalt verzinnen ze wel een nieuwe regel volgens welke jij uiteindelijk, met terugwerkende kracht nog wel, toch geen gelijk krijgt. Als een nieuwe Democratische regering niet beslist het Supreme Court uit te breiden leveren ze zich voor vele jaren onvoorwaardelijk uit aan de meerderheid van de zes theocratische fascisten die er deel van uitmaken.

