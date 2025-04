Amerikaanse minister: Europeanen zijn jaloers op de kwaliteit van Amerikaans vlees

Waarom hebben Europeanen een hekel aan Amerikanen? Omdat het Amerikaanse rundvlees van veel hogere kwaliteit is dan het Europese. Het is ordinaire jalouzie! Het zou hilarisch zijn, ware het niet dat deze kolder wordt uitgebraakt door Howard Lutnick, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Handel:

Lutnick: “European Union won’t take chicken from America … they hate our beef because our beef is beautiful and theirs is weak.”

[image or embed]

— Aaron Rupar (@atrupar.com) 3 april 2025 om 03:21