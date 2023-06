Heeft de parlementaire democratie een zelfreinigend vermogen?

Een gedenkwaardige avond, gisteren. Na de wel heel disfunctionele ex-minister van cultuur Dorries, die met onmiddellijke ingang het Lagerhuis verliet, stapte ook Boris Johnson ’s avonds op. Een uur voordat Have I got news for you de lucht inging, ingeblikt en al en dus totaal onwetend over het aftreden van Johnson, die ooit als presentator van het programma bekend had dat hij weleens coke gesnoven had – goh…

Maar hij komt terug, de parlementaire commissie die hem schuldig had bevonden aan het overtreden van door hemzelf opgestelde regels noemde hij een kangaroo court, er even aan voorbijgaand dat die commissie volop leden van zijn eigen partij zitting hebben.

Op doordeweekse avonden trakteert de BBC ons op treinreizen van Michael Portillo langs de kust van Groot-Brittannië en Ierland. Hij had het keurig over de “six counties”, wat nogal Republikeins is voor wat ten onrechte “Noord-Ierland” of zelfs “Ulster” wordt genoemd – beide ongewettigde namen voor de afgescheiden graafschappen die bij het Verenigd Koninkrijk zijn gebleven. Hij spreekt zich verontschuldigend uit over imperialisme/kolonialisme en slavernij – en dan moet je bedenken dat het hier om een knetterrechtse oud-minister uit de stal van Thatcher gaat. Wat voorgeslacht betreft tamelijk onschuldig: Spaanse republikein als vader, Schotse voorouders van moederskant. Knetterrechts is, we vergeten het dezer dagen makkelijk, nog niet vanzelfsprekend half-fascistisch. Ach, de tijden. Ooit was de VVD een nette partij, een minister van die club verkondigde in het gedenkwaardige jaar 1968 dat democratie niet voor bange mensen is.

Een figuur als Johnson zou en zal dat niet verkondigen, en zich nergens voor excuseren.

Ook gisteren kwam het nieuws dat Trump, die als opgeblazen clown een treffend voorbeeld of evenbeeld is van Johnson, maar dan net wel dommer, dat Trump dus op federaal niveau wordt aangeklaagd voor onder andere spionage. De rechtsgang gaat uiterst traag en we moeten nog afwachten of het wat wordt, maar de dagvaarding is er.

Is er toch zoiets als zelfreinigend vermogen? Afwachten. Zowel Johnson als Trump hebben hun legioenen, zoals we voor de laatste op 6 januari 2021 gezien hebben. En hoe moeten we het blijven zitten van Rutte in dit licht zien?

Ik vrees dat dat een ander verhaal is. Ook al is iedereen buiten de VVD hem zat, de VVD is en blijft de grootse partij – en godverhoede dat ze worden ingehaald door de BayerBespuitBodempartij. Er is geen alternatief, en hoe knoeierig de man ook optreedt, zo corrupt als Johnson of Trump is hij niet, voorzover we kunnen nagaan. En vaak merk je dat hij een nette knetterrechtse premier probeert te zijn. De Nederlands parlementaire politiek ziet er nogal hopeloos uit.

En dan besluit ik het parlementaire overzicht – dit wordt geen rubriek hoor, mensen – met mijn leedwezen over het aangekondigde aftreden van Caroline Lucas. Ik beken: ik was, ben nog wel, heimelijk verliefd op haar, niet doorvertellen hoor. Het is niet te scheiden van haar politieke richting, dat besef ik wel, maar toch. Dit aftreden op termijn illustreert dan weer de hopeloosheid van het kiesstelsel in Groot-Brittannië. De “groene” zaak wordt beter gediend op de barricaden dan in een parlement waar je als eenling gedoemd blijft eenling te zijn. Maar leidt actie tot verdere doelen, Extinction Rebellion? Nou, in Nederland zijn er zo te zien zeker twee partijen die de eisen van XR vertalen, u kunt ze zelf bedenken, en komen ze verder dan zo’n eenvrouwsfractie?

Vragen, vragen, vragen.

