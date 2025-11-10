Hamasfan Harry Pettit stapt op bij Radboud Universiteit

Hamasfan (en Jodenhater) Harry Pettit stapt op bij de Nijmeegse Radboud Universiteit. Pettit vierde zonder een spoor van gêne de pogrom van 7 oktober ’23 en liet ook daarna geen mogelijkheid onbenut uiting te geven aan zijn afkeer van Israël Joden.

Het leek er heel lang op dat Pettit ongehinderd zijn gang kon gaan, maar dat blijkt niet te kloppen. Achter de schermen heeft het bestuur van de Radboud Universiteit nogal wat druk uitgeoefend op de docent sociale geografie. In een uitgebreide verklaring vol zelfbeklag zegt Pettit dat hij de afgelopen tijd zwaar onder druk is gezet door zijn werkgever.

Uiteraard leidde die druk er niet toe dat de geschifte fanaticus Pettit zijn uitlatingen matigde. Blijkbaar is het nu zelfs het bestuur van de Radboud te gortig geworden. Pettit is voor de keuze gesteld: óf de eer aan zichzelf houden, óf zonder verder omhaal op straat gebonjourd worden. Volgens Pettit zélf is het natuurlijk allemaal de schuld van de zionisten Joden.

One down, a lot more to go.

Uitgelichte afbeelding: Tunnel in gaza waar de lichamen van zes door Hamas vermoorde gijzelaars werden gevonden – By IDF Spokesperson’s Unit, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=152536021