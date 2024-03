Hamasapologeten verstoren optreden Lenny Kuhr en boycotten nieuwe James Bond, want Joodse acteur

Een optreden van zangeres Lenny Kuhr is gisteren verstoord door vier Hamasapologeten. Ze ontrolden een Palestijnse vlag en eentje beklom het podium. Uiteraard ontbrak de oproep Israël te vernietigen en alle Joden de zee in te drijven niet (’from the river to the sea, Palestine will be free’).

Volgens de Hamasapologeten is Lenny Kuhr schuldig aan genocide, blijkbaar omdat ze vindt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen tegen de fascistische terreurorganisatie Hamas. Bovendien vecht één van haar kleinkinderen voor het IDF. Hij raakte tijdens de pogrom van Hamas op 7 oktober zwaargewond.

De ‘activisten’ werden door de beveiliging de deur uitgezet. Helaas arriveerde de politie pas toen de actievoerders al vertrokken waren. Kuhr heeft aangifte gedaan.

Kuhr is niet de enige Jood die belaagd wordt door antisemieten antizionisten. Op sociale media wordt momenteel actie gevoerd tegen de Joods-Britse acteur Aaron Taylor-Johnson. Taylor-Johnson wordt vermoedelijk de opvolger van Daniel Craig als James Bond, iets wat de antisemieten antizionisten ten koste van alles willen voorkomen. Kan natuurlijk niet, een Jood als James Bond. Neem eens een kijkje op de hashtag #BoycottJamesBond op X, waar men druk bezig is aan te tonen dat links antizionism gewoon een gemoderniseerde vorm van antisemitisme is.

Uitgelichte afbeelding: Door PiotrKapretski – Eigen werk, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5398910