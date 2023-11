Hamas eist aanslag in Jeruzalem op

Hamas heeft een aanslag in Jeruzalem opgeëist waarbij drie Israëlische burgers om het leven zijn gekomen. Zes mensen raakten gewond, waarvan twee zwaar.

De daders zijn broers, afkomstig uit de wijk Tzur Baher in Oost-Jeruzalem. Beiden werden doodgeschoten.

De aanslag vond plaats bij een bushalte aan de belangrijkste toegangsweg tot Jeruzalem. De daders stapten uit een auto en openden het vuur op de mensen die bij de bushalte stonden te wachten. Een van de slachtoffers is een 70-jarige vrouw.

Twee militairen en een gewapende burger beantwoordden het vuur. De terroristen kwamen daarbij om het leven. Good riddance, btw.

Volgens Hamas is de aanslag “een logisch gevolg van de ongekende misdaden die de bezetters plegen”, een mening die ongetwijfeld gedeeld wordt door antizionistisch antisemitisch links. Hamas roept in een op Telegram gepubliceerde verklaring op tot “escalatie van het verzet”, dus dat belooft nog wat.

Of de wapenstilstand tussen Hamas en Israël nog lang stand houdt is maar zeer de vraag, ook al lieten bemiddelaars uit Qatar en Egypte zich daar vandaag positief over uit.

Bron: Haaretz