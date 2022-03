GROOT NIEUWS: het inte-gratie-probleem is VERZONNEN! Ook rond Syriërs en Oekraïners

We helpen Oekraïense vluchtelingen nu heel veel, en Syrische een stuk minder. Zijn we dan toch racistisch, of tegen integratie?

Welnee!, zegt Tilburgse socioloog en onderzoeker Hans Siebers. De integratieproblemen zijn verzonnen – door de regering, vooral de VVD en consorten, en de Wildersen en Baudetten praten ons aan dat er culturele verschillen zijn.

Zo’n begrip als ‘natie’ is verzonnen door de machthebbers, en wordt aan de deur uitgevent door onze ‘rasverkoper’ Thierry. Ja, natuurlijk doen Nederlanders andere dingen dan Bosjesmannen: daar hoef je namelijk geen DIJKEN aan te leggen, Thier… en koeien groeien daar niet, snap je? (Waarschijnlijk niet…)

Culturele verschillen zijn er overal – maar dat maakt niet uit. ik kan zelf geen dag zonder Bach, Beet of Brahms – maar op de VMBO kent vrijwel niemand die namen. Tupac Shakur (ken uw klassieken!) kende waarschijnlijk geen van die drie, net zo min als Snelle, Ronnie F, Boef etc etc die kennen. Maar die hoeven van mij het land niet uit. Ik heb in Den Bosch wel eens geblowd met rapper Lijpe en zijn vrienden, maar toen zong hij niet.



Maar waarom doen we nou zo aardig tegen Oekraïeners, en niet tegen Syriërs? Siebers vatte het vanochtend op de radio nogal helder samen – en eigenlijk als enige. En de Russen zijn namelijk ook ónze vijanden – en moordzuchtige dictator Assad niet. Wij zijn ruim veertig jaar in de ban de van Sovjetgevaar geweest, de Oekraïners voelen dat net zo en Poetin hakt ze nu in de pan…

Als je even doordenkt over integratie: bijvoorbeeld integratie en werk:

iedereen, moslims, Japanners, Bantoes, Inuïeten, Rohinja’s, Hoetoes en Toetsi’s, Vlamingen en Limburgers, Russen, Litouwers, Amsterdammers en Venloënaren – iedereen werkt en vindt werk OK. En waar willen alle mensen tijdens hun werk bijhoren: bij hun collega’s, bij hun bedrijf.

Onderwijs: moslims, Japann… etc etc vinden allemaal scholen prima, je vindt ze door de hele wereld. Lezen en schrijven, rekenen en aardrijkskunde en geschiedenis…

Familieleven: iedereen, moslims, Ja… vindt vrouw en kinderen, vaders en moeders van groot belang.

Ziekte en dood: ieder… vindt dat erg.

Geluk en ongeluk: voor iedereen glashelder: geluk: Ja! en ongeluk: Nee! En iedereen zoekt elke dag het geluk, bewust of onbewust. Rutto-de-grutto is onze leidende gelukszoeker (maar hij weet het zelf niet…)

Goed en kwaad: alle mensen hebben zo’n systeem. Iemand doodmaken blijkt overal heel moeilijk te liggen. Net als stelen, pijn doen, liegen en bedriegen… hoewel als je hier Rutto-de-vergetende-grutto en de Toeslagen bekijkt… of Willem-Alexander tijdens een persconferentie over de vraag of zijn schoonvader uit eigen beweging zou wegblijven van Het Huwelijk… zie…Tsja…)

O ja, als je arm bent, slecht woont op Spangen, niet zo gezond bent dan ben je vaak daardoor minder sociaal tegen wie dan ook.

O ja 2: homoseksualiteit: vraag daar eens naar (of om) in Nunspeet, Krimpen a/d IJssel of Lek of bij de Jehova’s…

