Greenpeace activisten verstoren toespraak Britse premier

Anti-fracking activisten van Greenpeace hebben de speech van de Britse premier Truss verstoord. Uiteraard werd die actie hen door de aanwezigen niet in dank afgenomen. Uiteindelijk werden de activisten door de beveiliging buiten de deur gezet.

Anti-fracking protestors with a Greenpeace sign disrupt Liz Truss’s speech. “Out, out, out,” shout members. They’re removed by security. pic.twitter.com/RV1ytnafsh — Pippa Crerar (@PippaCrerar) October 5, 2022



Fracking is een methode om schaliegas en schalieolie uit de diepe ondergrond vrij te maken, door millimetergrote scheurtjes te creëren in het brongesteente waar het gas in opgesloten zit. De methode is – voorzichtig uitgedrukt – nogal omstreden, en in november 2019 vaardigde de Britse regering een moratorium uit op fracking wegens onverzekerbaar aardbevingsrisico. Truss heeft aangekondigd de boringen te zullen hervatten, iets wat haar door lokale gemeenschappen niet in dank wordt afgenomen.

De toespraak van Truss was verder weinig opwindend. De Britse premier ligt na een chaotisch begin van haar regeerperiode zwaar onder vuur, en dat vuur is niet alleen afkomstig uit linkse hoek. Truss zag zich gedwongen tot een vernederende koerswijziging toen haar plan een belastingverlaging voor de rijken door te voeren unaniem gekraakt werd. Het plan werd zó slecht ontvangen door de financiële markten dat de Bank of England zich gedwongen zag in te grijpen om de Britse pensioenfondsen te redden.

In de opiniepeilingen hebben de Tories inmiddels een achterstand van een kleine 30% op Labour, maar Truss liet vandaag weten gewoon geen millimeter af te zullen wijken van de eerder aangekondigde harde neoliberale koers.

Om de aandacht af te leiden probeerde Truss de culture wars nog maar eens te reactiveren. Zo begon ze haar toespraak met een onbedoeld hilarisch betoog over haar jeugd in Leeds waar ze veel mensen – met name kinderen – in de problemen had zien komen door de “politieke correctheid” van lokale politici en ambtenaren. I kid you not.

Verder is natuurlijk alles de schuld van links, dat niet alleen vijandig staat tegenover Truss, maar ook tegen de Hardwerkende Belastingbetalende Burger:

Truss lists her political enemies (the “anti-growth coalition”) Labour

Lib Dems

SNP

Unions

“Vested interests dressed up as think tanks”

Talking heads

Brexit deniers

Extinction rebellion pic.twitter.com/quk6cWDLqd — Pippa Crerar (@PippaCrerar) October 5, 2022



Of de Britse kiezer zin heeft in nóg een rondje culture wars is natuurlijk maar zeer de vraag. Waarschijnlijk heeft men momenteel wel iets anders aan het hoofd. Het betalen van de energierekening, bijvoorbeeld.

