Gras eten in Oeganda, als er nog gras is

Bijna vijftig mensen zijn gestorven van de honger in het Karamoja-gebied in Oeganda. Velen eten er nu gras om in leven te blijven, hebben parlementsleden dinsdag gezegd.

“Sommige van onze mensen sterven van de honger omdat ze geen voedsel hebben. Op 8 juli hebben we 46 doden door honger vastgesteld terwijl 2181 huishoudens op het punt staan te sterven van honger door de zware hongersnood in het Karamojagebied,” heeft Karamoja parlementslid Faith Nakut, verslaggevers verteld.

Nakut maakt zich zorgen dat mensen ter plaatse begonnen zijn gras te eten als de enige keuze om in leven te blijven tijdens een maandenlange droogte die het gebied verwoest.

– Uitgelichte afbeelding: Selfie van Karamojong-klimaatactiviste Ayoo Fortunate, ontleend aan twitter.

Het zoeken van afbeeldingen toont de walgelijke kanten van kolonialisme nieuwe stijl, toerisme, Karamojong-“stam”leden voeren een dansje uit voor u, het zal wel betaald worden…. Ontdek het zelf.