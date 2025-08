Ghislaine Maxwell overgeplaatst naar luxe gevangenis

Op geheel niet-verdachte wijze is Ghislaine Maxwell, de medewerkster van verkrachter Jeffrey Epstein die een twintigjarige gevangenisstraf uitzit, na een gesprek met Deputy Attorney General Todd Blanche overgeplaatst naar wat zo ongeveer de meest comfortabele gevangenis van de Verenigde Staten moet zijn. Het betreft een vrouwengevangenis met allerlei voorzieningen en het laagste veiligheidsniveau.

Todd Blanche was voorheen de persoonlijk advocaat van Donald Trump in de diverse rechtszaken waarin hij verwikkeld was vóór zijn uitverkiezing, en is bovendien persoonlijk bevriend met de advocaat van Ghislaine Maxwell. Nothing to see here.

Normaal gesproken zou dit helemaal niet kunnen met een voor zedenmisdrijven veroordeeld persoon, maar die status heeft men voor Maxwell speciaal voor deze overplaatsing opgeheven.

Zoals Rick Wilson (voormalig George W. Bush strateeg!) hier met nauwelijks ingehouden woede uitlegt, moet dit betekenen dat Maxwell òf al een deal gemaakt heeft met Justitie over wat ze al dan niet gaat vertellen tijdens een hoorzitting in het Congres, òf is het bedoeld als lokkertje om haar te bewegen niets over Donald Trump los te laten:

Of Maxwell uiteindelijk gratie krijgt dan wel haar gevangenisstraf kwijtgescholden krijgt staat nog te bezien. Ook ben ik benieuwd hoe dat onder Trumps aanhang gaat vallen.

(Foto: Foto: Federal Bureau of Prisons)