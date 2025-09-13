‘Geef daklozen een spuitje’ en nog zo wat meer

In een Fox News talkshow kwam het probleem van daklozen, en de eventuele overlast die de geestelijk gestoorden daaronder veroorzaken, ter sprake. En dan laat de talkshowhost terzijde even vallen dat het geven van een onvrijwillig dodelijk spuitje tot één van de mogelijke oplossingen van dat probleem zou behoren.

Dat iemand dat denkt of zegt is niet uniek. Ik denk dat er vele mensen zijn die zoiets wel eens door een foute buurman of de archetypische dronken oom hebben horen zeggen. Maar dat je zoiets op nationale televisie durft te zeggen betekent iets anders. Dat betekent dat men zich officieel gelegitimeerd voelt zoiets te kunnen zeggen. En het is regelrechte nazi-taal, het uitvoeren van onvrijwillige euthanasie op gehandicapten, geestelijk gestoorden etc.

En door wie voelt men zich in de Verenigde Staten gelegitimeerd? Door de autocratische regering onder leiding van de kwaadaardige, narcistische psychopaat Donald Trump natuurlijk. Men weet immers dat Justitie via de volslagen corrupte Pam Bondi onder zijn directe controle staat, wie doet je wat?

Het voorbeeld wordt immers ook door de regering zelf gegeven, met het gewelddadig oppakken en ontvoeren van (bruine) mensen op straat door onidentificeerbare types in een of ander uniform. Het oppakken van honderden Koreaanse werknemers van Hyundai, die met een geldig visum aan het werk waren bij het installeren van een fabriek voor batterijen voor hun elektrische auto’s. Als ik Hyundai was zou ik de hele zaak afblazen. Zak er maar in met je brakke Amerikaanse auto’s dan.

En dan werd er laatst zomaar een Venezolaanse boot met een vliegtuigaanval compleet opgeblazen, met elf doden als gevolg, zonder enig bewijs van de bedoelingen van de mensen op die boot. In internationale wateren nota bene.

Het zouden Venezolaanse terroristen zijn die Amerikanen met fentanyl probeerden te vergiftigen, of zoiets. Misschien zou je eens iets moeten doen aan de wanhopige omstandigheden waarin veel Amerikanen moeten leven, van loonstrook naar loonstrook (als die er al is), zodat ze geen ontsnapping in drugs hoeven te zoeken. Maar daar heeft Private Bonespurs, die zo graag heldhaftig over wil komen, stom geboren met een gouden lepel in de mond en nooit iets bijgeleerd hebbende, natuurlijk geen benul van.

Als er al aanwijzingen waren voor kwaadaardige bedoelingen kan zoiets prima afgehandeld worden door de kustwacht, zonder slachtoffers. Die zijn daarvoor. Maar nee, Donald Trump wil graag als de Krachtige Leider overkomen en als daar elf mensen het leven voor moeten laten dan moet dat maar. Zeker als het bruine mensen betreft.

Momenteel hoeven we niets van de Amerikaanse Justitie te verwachten, maar ik heb als dienstplichtig soldaat ooit geleerd dat je geen illegale bevelen hoeft op te volgen, niet eens màg opvolgen, en in de Verenigde Staten is dat precies zo. Juridische experts aldaar zeggen dan ook dat de militairen verantwoordelijk hiervoor wel degelijk strafrechtelijk ter verantwoording geroepen kunnen worden.

Dus àls er ooit nog een Democratische regering komt zou dat kunnen gebeuren. Donald Trump, met dank aan het Supreme Court en in het bijzonder opperrechter John Roberts, kan echter niet vervolgd worden. Dit was immers een officiële handeling in zijn functie als president, en volgens het Supreme Court ben je dan immuun voor wat dan ook. Trump mag gewoon mensen vermoorden zolang hij het maar in zijn officiële functie als president doet.

Hopelijk weet een volgende Democratische regering het Supreme Court substantieel uit te breiden, anders zal dit zijn wurggreep op de Amerikaanse samenleving nog tientallen jaren weten te handhaven.

Welcome to The Greatest Nation on Earth.

((Foto: Vlag in veld te Holly, Michigan – door Laurent Bruning)